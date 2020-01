El ejecutivo demora la aplicación de la ordenanza que modifica las frecuencias del colectivo

El departamento Ejecutivo demora la definición de los horarios de las nuevas frecuencias que establece la ordenanza vigente publicada la semana pasada. La norma aprobada por el Concejo Deliberante en la sesión del 5 de diciembre, mantiene provisoriamente la cantidad de frecuencias que la empresa Expreso Los Andes decidió de manera unilateral, pero las reasignaba de acuerdo a un análisis de necesidades y factibilidades de implementación.

Para el desarrollo de ordenanza, los concejales se reunieron con el ejecutivo, con la empresa y con el gremio. Sin embargo, con el cambio de gestión, la postura del ejecutivo se modificó y parece no querer aplicar la norma acordada y votada. Esta modificación tiene un plaza de aplicación hasta el 31 de marzo, considerando que para ese momento ya se habrían restablecido las frecuencias eliminadas por la empresa.

Consultados por RSM los nuevos funcionarios no dieron una explicación concreta y el responsable del área, Eduardo Muñoz, no respondió por qué no se hace efectiva la ordenanza ni cuándo va a suceder. Aunque no todos los vecinos estuvieron conformes cuando se trató la norma, es cierto que se intentó aplicar un criterio que tenga en cuenta las necesidades de los usuarios.