Hotelera y Gastronómicos reclaman respuesta sobre apertura comercial

Este viernes la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes, hizo llegar a los medios un comunicado donde expresan que tras haber solicitado mediante sendas notas, tanto al intendente como al Concejo Deliberante, reactivar la actividad en establecimientos gastronómicos, no recibieron respuesta alguna.

Indican que se propuso “la implementación de algunas medidas para reactivar la actividad en establecimientos gastronómicos y pidió, en ese sentido, una fecha estimada de apertura con estricta aplicación de los protocolos correspondientes”.

“Muchos de los establecimientos gastronómicos se encuentran sin ingresos o con uno muy bajo, producto de lo que puede generar el sistema de delivery o take away, y están compitiendo de forma feroz contra el comercio ilegal que va en franco aumento con precios que no sostendrían nunca una estructura comercial con la asfixiante carga fiscal vigente”, indica la carta.

A su vez, la entidad reclamó medidas urgentes para el sector hotelero gastronómico en conjunto, remarcando que la protección de la salud es primordial, pero que también es fundamental el cuidado de los comercios locales: “Nuestra actividad es generadora de mucho empleo y aporta los recursos necesarios para la sustentabilidad del municipio. Somos un sector que tiene una altísima tasa de puntualidad en los pagos municipales, lo han expresado funcionarios de este”.

“Necesitamos ahora de su entendimiento. Si esta actividad no recibe señales claras y concisas de ayuda cuanto antes, nos enfrentaremos a cierres masivos de Establecimientos”, advierte la carta.

En las próximas horas se espera que tanto el intendente, como los miembros del Concejo Deliberante, respondan si habrá chances de poder fijar alguna fecha para las aperturas. Días atrás el gobernador Omar Gutiérrez, manifestó que se viene trabajando para elaborar un protocolo sanitario para la apertura de restaurantes, entre otros.