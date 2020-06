Cotesma instalará 200 conexiones a internet sin cargo para alumnos de escuelas públicas

El objetivo es colaborar con los alumnos que no cuentan con internet en sus casas, lo que les dificulta fuertemente su acceso a la educación durante el actual contexto de aislamiento.

“Con la pandemia, algunos establecimientos educativos, como la EPET 12 y el 28, nos hicieron llegar la situación que atravesaban muchos de sus alumnos: muchos no se podían conectar a las clases virtuales por no tener acceso a internet”, explicó Leandro Miret, gerente de Responsabilidad Social de Cotesma.

“A partir de ahí empezamos a pensar en cómo poder darles una respuesta y resolvimos brindar 200 conexiones sin cargo, para que los estudiantes puedan contar con la conectividad que en este momento se ha vuelto indispensable”.

“Quisimos brindarle esta posibilidad a todas las escuelas y secundarias públicas (las 13 primarias, las 5 secundarias, la especial y la laboral), así que cada una mandará un listado con 10 familias. Como nosotros no tenemos conocimiento concreto de la realidad socio económica de cada familia, lo dejamos a criterio de la comunidad escolar”, expresó Miret.

“Ya recibimos el primer listado, ya fue enviado a el área de comercial para analizar la factibilidad, y si todo marcha bien mañana ya estaremos haciendo las primeras conexiones”.

“Entendemos que esta acción genera mucha expectativa en las familias que estarán esperando que vayamos, por lo que queremos poner prudencia, ya que calculamos que nos va a llevar entre 2 y 3 meses hacer las 200 conexiones. Si bien asignamos un equipo exclusivo que va a realizar solo este trabajo, hay limitaciones técnicas, veda climática, y dificultades que pueden surgir en los domicilios a la hora de realizar la conexión, cuestiones que hacen que los tiempos se prolonguen un poco”.

“Lo que es indispensable para hacer la conexión es que esté la infraestructura instalada del plantel troncal, desde donde luego nosotros podemos hacer la bajada al hogar. Es por esto que les pedimos a las escuelas que envíen un listado con las 10 familias y también uno suplementario de 5 más, por si vemos que en algunos de los hogares del primer listado no está la infraestructura necesaria. Sabemos que en las escuelas rurales va a ser imposible hacer las conexiones, no tenemos posibilidad de brindarles el servicio porque no están los planteles troncales”.

“En los listados pedimos también que se incluya quiénes viven en cada hogar para ver cuántos beneficiarios reales habrá: seguramente en muchas casas haya más de un alumno; quizás se hace la conexión a la casa de un estudiante de la 352, por ejemplo, pero que vive con dos hermanos más grandes que van a la secundaria y que también podrán tener conexión gracias a esto. Calculamos que con las 200 conexiones habrá unos 400 o 500 beneficiarios reales”.

La acción lanzada por Cotesma se llama “Internet Solidaria Educativa” y se enmarca dentro del eje Inclusión Digital del Programa de Responsabilidad Social de la Cooperativa. Las conexiones serán sin cargo durante todo el ciclo lectivo 2020.