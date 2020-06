“No quise tener el virus, me preocupaba infectar a alguien”, explicó el joven recuperado de nuestra ciudad

Este miércoles en el programa “Cosas que pasan” que se emite por Radio Fun, se entrevistó al último caso recuperado de COVID-19 que se registró en nuestra ciudad. Allí tras contar su actual situación, explicó entre otras cosas cómo transitó los días de contagio, las hostigaciones que tuvo desde las redes sociales, y la facilidad con la que uno se puede contagiar.

Tomás, el joven que hace pocos días cumplió 20 años, manifestó que se encontraba estudiando en Buenos Aires cuando debió comenzar a cumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio que se dictó allá por marzo del actual año.

Foto: RSM – Leo Casanova

“En el aislamiento tomaba todas las recomendaciones para evitar el contagio, desinfectando todo. Creo que me contagié uno o dos días antes de tomar el micro para volver a San Martín. Fui a un supermercado antes de volver al micro, creo que fue el único momento que quizás no debo haber desinfectado bien. Porque por suerte mantuve los cuidados, el viaje fue larguísimo, siempre estuve con barbijo, uno se cuida, pero el distanciamiento no se cumplía dentro del viaje”, explicó el joven que llegó a San Martín el 14 de mayo.

Tomás, que debía cumplir los 14 días de aislamiento por venir de zona riesgosa, explica que recién cuatro días después de llegar a nuestra ciudad comenzó a presentar síntomas compatibles con el virus. “Me levanté el 18 de mayo con 38°,5 de fiebre. Llamé al hospital y lo que me dijeron que al tener solo un síntoma no se podía activar el protocolo”, sin embargo, como ya se sabe, al volver de una zona peligrosa y presentar al menos uno de los síntomas, se debió haber activado el protocolo.

El joven comentó también que se le recomendó Paracetamol para bajar la fiebre. “A los días tenía una molestia en la naríz y entre el 23 y el 24, comencé a perder el olfato y el gusto. Hasta que no llamamos al hospital y me atendieron el día 25, nunca recibimos una llamada. El mismo 25 ya me sentía realmente mal, sin olfato, sin gusto, con mucho malestar. Estuve dentro de mi casa junto a mi mamá sin salir”, explicó Tomás, mencionando que además firmaron la declaración jurada.

Tras varias insistencias de llamar al hospital recién pudieron lograr que lo atiendan. Con todas las medidas, al joven lo atendieron y tras realizarle algunas pruebas y sospechar de que podía contraer el virus, se activó el protocolo y le realizaron el hisopado el 26 de mayo.

Una vez que se enteró que había contraído el virus, Tomás intentó contar lo que le produjo conocer la noticia y la angustia que le generó la situación. “Yo soy joven no tengo ningún drama, pero pensar en mi vieja, en mi familia, en la situación que los puse. Yo me sentía el principal culpable, no hay nada más horrible que podés llegar a generarle un daño a tu familia sin querer, porque no quise tener este virus, teniendo todos los cuidados en un segundo de descuido te lo podés agarrar. Lo que más me preocupaba era infectar a alguien”, narró el joven aún angustiado y a la vez dejando en claro la importancia de seguir las recomendaciones.

“Cuando se conoció la noticia en los medios, se comenzaron a leer comentarios de todo tipo. La gente que opina, a veces desde el miedo sin saber mucho, es lo más complicado. Yo tengo buen humor, pero ver a mi familia y conocidos que sabían que tenía el virus, que lean comentarios de todo tipo, denigrando sin saber ni siquiera quiénes éramos nosotros, creo que eso es lo más jodido que trae todo esto, más en un pueblo como San Martín de los Andes”, cuenta Tomás desde el dolor que le causó cada comentario hiriente que se dijo mientras transitaba los primeros días con el virus en su organismo.

“Por suerte mi familia insistió que me hagan el test, porque en dos días más yo iba a estar en la calle”, explica Tomás, dado que dos días después de que se le realizó el hisopado se le vencía el aislamiento obligatorio. “Físicamente lo peor lo pasé antes del hisopado. Desde lo físico después que tuve el positivo me sentía bien. Lo peor que me pasaba era que pensaba en no haber contagiado a nadie”, explicó el joven.

En la entrevista el joven además explicó que se le realizaron dos test a la madre con quien convivió mientras tuvo el virus y en ambos le dio negativo. Tras cumplir los protocolos necesarios el joven recibió el alta siguiendo con las recomendaciones médicas que se le brindó a él y a la familia para evitar nuevos contagios.

Tomás además explicó sobre las dudas que existían sobre si había llamado al hospital o no el día 18 cuando comenzó a presentar fiebre. Dejando en claro de que sí llamó al hospital, en su momento se informó lo que dijeron los responsables del Hospital Ramón Carrillo, de que tal llamado no había sido efectuado.

Para finalizar el joven explicó en el marco de mantener resguardada la identidad de quienes contraen el virus, “pido que la gente sea más comprensiva, yo sé que tienen miedo, porque es algo desconocido. La gente que tiene el virus tiene mucho más miedo. Tener que aguantar semanas enteras de insultos y comentarios agresivos, es difícil de aguantar. De todo esto no sé si aprendí algo nuevo, porque lo tuve toda la vida. Pero es el hecho de tener empatía con un desconocido porque uno no sabe por las cosas que pasa. Solo pido que quienes lleguen de otros lugares que si tienen la mínima duda insistan, si yo no hubiera insistido, no sé cómo hubiera terminado esto”.

Fuente: Gentileza Radio Fun