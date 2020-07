El Dr. Juan Cabrera respondió mediante nota al sector turístico tras el reclamo donde fue citado

Este domingo el sector turístico de nuestra ciudad que viene manteniendo el reclamo para que se sancione la Ley de Emergencia Turística, emitió una carta donde volvieron a reclamar para que se habilite la actividad turística y la asistencia económica.

Para fundamentar la misma hizo referencia a las palabras que mantuvo uno de los integrantes de Zona Sanitaria IV, el doctor Juan Cabrera. Allí en el documento expresaba textualmente que:

«Con respecto a esa habilitación se considera las declaraciones del Dr. Juan Cabrera, Director General del Hospital Ramón Carrillo en la reunión del ENSATUR del día 16 de julio cuando expresó: «“Hoy podemos determinar en cada punto del país con una visión dinámica cuales son las localidades que tienen COVID o no lo tienen. Si viene de un pueblo donde no hay casos, no se puede impedir que llegue a nuestra ciudad, viéndolo desde el punto de vista epidemiológico. Hoy si de una ciudad de San Juan quieren venir un ciudadano, cuando llegan a los controles no pueden pasar, porque no está en las declaraciones la opción turismo, esa opción debería estar porque del punto de vista epidemiológico no hay ningún problema para venir. El sector turístico tiene el acompañamiento de salud”.«

Justamente por ello, Cabrera respondió la nota a los empresarios calificándola de desprolija y de sacada de contexto, cuando participó como integrante en una reunión.

Comunicado completo del Dr. Juan Cabrera

“Comunicado a la Comunidad de San Martín de los Andes y al resto de la Provincia del Neuquén

A raíz del comunicado emitido por la Cámara de Comercio Industria y Turismo de San Martín de los Andes, la Asociación de Agentes de Viajes, la Asociación Hotelera y Gastronómica , la Cámara de Guías y Profesionales de Pesca Deportiva de la Provincia del Neuquén, la Asociación Argentina de Guías de Montaña, la Asociación de Guías de Turismo de San Martín de los Andes, la Cámara de Instructores de Esquí y Snowboard Chapelco, la Cámara de Actividades Físicas, Deportes y Ecoturismo y trabajadores vinculados al turismo, en el cual soy nombrado y parte de mi intervención, realizada en la reunión mantenida en el ENSATUR, fueron transcriptas, me resulta imprescindible y necesario expresar lo siguiente.

Al presentarme en la reunión, lo realizo como integrante de la Zona Sanitaria IV. Con el fin de lograr una mejor organización ante la Pandemia, la Jefatura de Zona Sanitaria me afecta a cumplir funciones en la misma, designando en el cargo de Director del Hospital, mientras se encuentre vigente la Emergencia Sanitaria en la Provincia, al Dr. Vignaroli. Por lo tanto, mencionarme como Director es un error.

Con respecto a mi intervención, solo es una mínima parte lo que se transcribe, mencionaba un ejemplo probable que, en los Certificado Únicos Habilitante para Circulación, la opción turismo no figura y por ello no pueden viajar. En el DNU N°650, del día 18 de Julio, en su artículo N°9 se hace mención a las actividades prohibidas durante la etapa de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, siendo el turismo una de ellas. Y la afirmación del apoyo, se refiere a todas las acciones que, desde el Sector de Salud Pública, sean necesarias realizar para informar, capacitar, a los efectores del turismo, como de otras actividades, para brindar una prestación segura para el personal y el cliente /usuario

Estas acciones se vienen desarrollando desde hace tiempo, elaborando protocolos con diferentes comercios, instituciones y actividades, desde mucho tiempo antes que las correspondientes excepciones fueran aprobadas, algunos ejemplos son, Gimnasios, Natatorios, Bibliotecas Populares, Librerías, Escuelas de Danza, Pilates, Paseo Artesanos, Cámara de Comercio, Tareas en Casas Particulares, Sala de Videojuegos, Pochoclero, Talleres Culturales, COTESMA, Parque Nacional Lanin, entre otros y actualmente trabajando con un protocolo para el Casino, Guías de Montaña y Refugio del Club Andino Junín de los Andes.

Considero una desprolijidad y sacado de contexto, la utilización de una parte de mi participación, como fundamento en una nota de reclamo, cuando la Jefatura de Zona Sanitaria IV fue invitada, para tratar la posibilidad de la apertura de las actividades turísticas en el contexto de la microrregión.

Aunque no se refiere a mi persona, no puedo dejar de hacer mención sobre los conceptos vertidos en el comunicado, cuando se refiere a los controles de ingreso. El trabajo que realiza el equipo de salud, sería imposible sin la colaboración activa de las Fuerzas de Seguridad, el Ministerio Publico Fiscal y el Juzgado Federal. Es por ello que, gracias a la actitud de nuestra comunidad y el trabajo de las instituciones mencionadas, hoy tenemos esta realidad epidemiológica, el control de los casos confirmados y sospechosos y el alto acatamiento de los aislamientos indicados, lo que determinó la no diseminación del virus.

Estos momentos son muy difíciles para todos, de un extremo a otro de la sociedad, con sensaciones de angustia, temor, incertidumbre, miedo, vulnerabilidad, enojo, desgaste emocional, y también con valores como la responsabilidad, el cuidado, la contención y el acompañamiento, obliga a las instituciones, a actuar en conjunto, con las responsabilidades propias de cada área.

Dr. Juan Cabrera