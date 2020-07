Cámaras y Asociaciones de ciudades turísticas piden por la ampliación de los proyectos de ley de Emergencia

Diversas Cámaras y Asociaciones de ciudades turísticas, representativas del sector productivo y comercial perjudicado por la situación económica que trajo aparejado la pandemia COVID-.19 reclaman ante legisladores una ampliación de los proyectos de Ley de Emergencia.

En este sentido manifiestan su preocupación por los alcances, en cuanto a los sujetos incluidos como beneficiarios, que tienen los proyectos de Ley de Emergencia Turística que están siendo tratados en el parlamento nacional.

La mayoría de estos toman como beneficiarias únicamente a las actividades contempladas en la Ley Nacional de Turismo. No contemplan la particular situación de las localidades turísticas como la nuestras, donde la afectación de la actividad económica por la no existencia de turismo abarca a casi la totalidad de las habilitaciones comerciales de la ciudad.

La solicitud puntual es que se contemple la inclusión de actividades comerciales y de servicios en general en localidades que viven casi exclusivamente del Turismo como es en nuestro caso, ya que de lo contrario la crisis existente causará la extinción de la mayoría de las PyMEs de nuestra ciudad.