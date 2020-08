Conflicto en M. Moreno: el intendente estuvo privado de su libertad dentro del municipio por 13 horas

«Me tienen encerrado, amenazado y sin poder salir, hace 13 horas que estoy dentro de la municipalidad», así se expresó Javier Huilipan, intendente de Mariano Moreno. Es que fue una jornada intensa y violenta dentro del municipio ya que el intendente fue agredido brutalmente por al menos unas 30 personas que horas antes tomaron el edificio comunal.

De acuerdo a lo informado por el mismo intendente y colegas, alrededor de 30 personas que son subsidiados tomaron la decisión de ingresar violentamente dentro de la Municipalidad y no dejar salir ni al intendente ni tampoco a los funcionarios que lo acompañaban.

Cabe mencionar que la nueva gestión que comenzó a gobernar hace unos meses, heredó del intendente anterior unas 450 personas que recibían un subsidio. Este jueves, 30 del total de esas 450 personas, se manifestaron y rodearon la municipalidad reclamando percibir mayores ingresos.

Huilipan expresó a un medio de la ciudad de Neuquén que “lamentablemente tuvimos gente que se manifestó con la intención de percibir un ingreso de 10 mil pesos, argumentan naturalmente que era un compromiso o parte de la plataforma de gobierno. Nosotros presentamos y planteamos que la situación de hoy es atípica, es que estamos en una crisis económica muy seria, y los números de la municipalidad están muy comprometidos, ya que recibimos una herencia realmente pesada, en subsidios y proveedores», indicó.

«La intención es sentarnos y poder resolver de la mejor manera este conflicto, pero si no me dejan salir, los canales de dialogo no se cumplen y no me garantizan la seguridad tanto mía como la de mis funcionarios es imposible entablar un canal de dialogo serio, nos sentimos rehenes de estas 30 personas», expresó dentro del recinto privado de su libertad, tal como lo manifestó en mensajes que llegaron a nuestra redacción.

Huilipan dejó en claro que «entendemos que hay un tinte político marcado, por lo menos por el concejal del MPN a nivel local», y contó que «intenté salir y la policía no nos brindó las garantías necesarias para poder salir de la Municipalidad. Un grupo de gente me rodeó sin dejarme salir hasta que no tome el compromiso de abonarles $10.000 para la semana que viene», declaró.

Sobre el trasfondo político, agregó: «nos dijeron que recibieron información de un concejal que se comunicó con funcionarios del Gobierno provincial. La realidad es que no podemos comprometer lo que no tenemos. Hemos gestionado ante la Provincia y la Nación y no tenemos fondos para poder salir adelante. Un Municipio chico vive exclusivamente de lo que envía la Provincia».

No solo el intendente y algunos de sus funcionarios fueron privados de su libertad, sino que también agredieron a los efectivos policiales, que alrededor de las 20:00 horas, lograron sacar a Huilipan del edificio municipal, donde fue llevado hasta la Comisaría para realizar la denuncia correspondiente.