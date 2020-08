«Gran Pizza 1904»: pizza a la piedra y empanadas para disfrutar en un ámbito familiar

Para comer deliciosas pizzas, muy abundantes, con una excelente calidad de productos y con precios razonables,» Gran Pizza 1904″ es el lugar para ir a disfrutar. Desde hace 7 años que abrió en la esquina Misionero Mascardi y Julio A. Roca y se ha convertido en un lugar tradicional de nuestra ciudad. Uno de los pocos con horno de barro para alcanzar una cocción exquisita en sus 25 variedades de pizzas a la piedra.

«Todo es muy abundante, con masa casera y si bien nuestro producto tradicional es la pizza, diría que las empanadas de cordero son nuestra especialidad» cuenta Matías, el dueño de Gran Pizza 1904.

Él trabaja desde hace 18 años en la gastronomía de nuestra ciudad y después de pasar por distintos puestos llegó a desarrollar su emprendimiento en esa esquina en la que en otrora funcionaba el correo nacional.

Cuando se instalaron allí decidieron hacer un horno con ladrillo refractario para cocinar pizza a la piedra: «Mucha gente me pregunta por qué hacemos pizza a la piedra y no de molde, y yo le respondo porque es la que me gusta a mí «.

«Tuve la suerte de conocer Italia, el país de mi ascendencia. Ahí viví el encanto de comer la pizza en el lugar en que se originó y si bien en muchas cosas es diferente, en la mayoría de los casos es a la piedra como la que hacemos acá», comenta Matías.

Además de las pizzas y 10 variedades de empanadas, en 1904 se puede comer sándwiches de hamburguesas que conservan el criterio de abundancia que propone el lugar. Una opción familiar en la que chicos y grandes disfrutan de comidas tradicionales y con una amplia variedad.