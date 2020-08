Rubio: «Se le realizó una causa penal por violación al Artículo 205 a la agente municipal que no acató el aislamiento»

Tras conocerse la noticia de que una agente municipal habría incumplido el aislamiento obligatorio que debía mantener hasta el 27 de agosto, se procedió a la suspensión de actividades en el edificio municipal.

Desde el municipio, Marcelo Sánchez, secretario de Gobierno manifestó que «recién hoy (por este lunes) se tomó conocimiento de la situación a través de los comentarios de los empleados. Es una agente municipal, la cual tiene a su esposo que viajó a Neuquén y como no tenía otro lugar para realizar el aislamiento, se quedó en la vivienda, por ende ella debía hacer la cuarentena».

«Dentro de ese aislamiento la mujer vino uno o dos días al palacio municipal y ahí es donde surge el incumplimiento de la cuarentena, la notificación de Salud y la decisión del intendente de cerrar el municipio para dar garantías a la gente que viene y a los empleados que trabajan», manifestó Sánchez a un programa radial.

Por su parte, el Jefe de Fiscales, Fernando Rubio, explicó que «se le inició una causa penal por violación al Artículo 205, la pena que le cabe es inferior, siempre y cuando no haya consecuencias. De algo que se puede arreglar con la suspensión del juicio a prueba, puede llegar a ir a juicio, justamente por las consecuencias que puede tener el ilícito».

«En el transcurso de la tarde de este lunes la mujer debía ser notificada. Por ahora estamos investigando todo, no solo a ella, sino también a la pareja si viajó, cómo llegó, etc. Por ahora lo que tenemos sobre firme es que fue notificada del aislamiento por el contacto con su marido y que ese mismo día y en dos oportunidades, no solo fue a trabajar sino que participó de dos reuniones donde se discutían temas relacionados a su trabajo», expresó Rubió.

No es el único caso que en los últimos días se constató que hubo violación a las medidas decretadas, no solo por Nación sino también por la Provincia y que encierra a empleados municipales. El pasado 2 de agosto una empleada municipal en evidente estado de ebriedad, reportaron fuentes policiales, a las 4 de la madrugada participó de un incidente vial cuando venía de Junín de los Andes.

El otro caso ocurrió este pasado domingo, donde oficiales del Comando Radioeléctrico debieron notificar a un funcionario municipal que participó en su vivienda de un asado con más de 10 personas, siendo que hasta el 30 de agosto las reuniones familiares están prohibidas. RSM pudo averiguar que no hubo denuncia por lo que el caso no trascendió.

Cabe mencionar que en el caso de la agente municipal, se le realizó el hisopado a todo el grupo familiar de la trabajadora, aguardando los resultados para las próximas 48 horas, luego de lo cual se determinarán los pasos a seguir.