Por supuestas incompatibilidades en la función pública renunció la secretaria de Educación

Este martes sacudió la noticia al gabinete local sobre el supuesto cobro de sueldos por parte de Educación provincial y el que percibía como secretaria dentro del municipio quien hasta hoy ocupaba la secretaría de Educación, Flavia Bustos.

«Presenté la renuncia por un tema estrictamente personal para dedicarme de lleno a solucionar una situación que se hizo pública», explicó a RSM Bustos. La «situación» que trascendió tiene que ver con que desde que asumió como secretaria en la actual gestión jamás regularizó su situación en el Consejo Provincial de Educación (CPE), por lo que por tal motivo recibía los haberes tanto de Provincia como desde el municipio.

Sin embargo pese a ello, en los informes de situación de Bustos confirmaron que la ahora ex secretaria, no percibía el sueldo municipal debido a que esperaba la afectación desde Provincia – una licencia política – algo que nunca llegó. Es decir, que Bustos percibió desde diciembre de 2019 hasta agosto 2020 el sueldo como funcionaria municipal en tiempo y forma, a la misma vez que los haberes por ocupar un cargo en el Consejo Provincial de Educación.

Respecto a este tema, Bustos explicó a RSM que «no tengo mucho más para decir, no puedo poner la cabeza en las dos cosas, me corro para poder solucionar esto. El tiempo dirá las opiniones, yo necesito pararme con documentación respaldatoria y ver qué es lo que pasa».

«Necesito separarme de la municipalidad para accionar otras cosas, tengo la posibilidad de hacer esto, por eso le pedí al intendente esto y seguir las vías que tengo para seguir. Sé que va a hacer un caos esto, porque el teléfono me explota, pero esto es una cuestión de mi persona que no puedo quedarme donde estoy para resolverlo», indicó.

La ex funcionaria no expresó si esto que se generó desde los informes del CPE, sobre el cobro de ambos sueldos es cierto, pero tampoco lo desmintió. Suena cuanto menos llamativo que desde el municipio no se hayan percatado de la situación ni tampoco hayan solicitado los papeles que avalaban dicha licencia política para abonarle el sueldo a la ex funcionaria.

En el escueto comunicado sobre la renuncia, el municipio no hace referencia a tal situación. «Por razones estrictamente personales, Flavia Bustos presentó esta mañana la dimisión a su cargo al Intendente Municipal», expresa en la nota subida en www.sanmartininforma.gob.ar. Habrá que esperar en los próximos días qué es finalmente lo que ocurrió.

Sin dudas esta situación, que deberá probarse en los respectivos ámbitos, no deja de ser un dolor de cabeza más para una gestión que desde que comenzó la pandemia por el virus COVID-19, no deja de recibir situaciones incómodas.

¿CUANDO SE PRESENTA UNA INCOMPATIBILIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA?

Las incompatibilidades administrativas se configuran por el desempeño simultáneo de dos o más cargos públicos, o por percibir –al mismo tiempo- una retribución del Estado y un haber previsional, o por litigar contra el Estado Nacional.

Como funcionario de la Administración Pública Nacional (APN), en general:

no se podrá desempeñar otro cargo o empleo público remunerado en el ámbito nacional, provincial o municipal;

desempeño en una función, con o sin relación de dependencia, será incompatible con la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal;

no se podrá representar o patrocinar a litigantes contra la Nación, o intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales en asuntos en que la Nación sea parte; tampoco se podrá actuar como perito en iguales circunstancias. En todos los casos, salvo que se trate de intereses, de cónyuge o los de parientes en primer grado.