«Callate que sino te mato», así comenzó el ataque a una mujer que intentaron violar en barrio Los Radales

El violento episodio ocurrió en el mediodía de este lunes en el barrio Los Radales de nuestra ciudad. Allí una joven que bajaba del barrio fue atacada violentamente por un hombre. «Hoy intentaron violarme», manifestó en su red social.

«Callate sino te mato», empezó diciendo el hombre cuando, segundos después de que la víctima comenzara a gritar y a intentar resistirse, la golpeó de manera violenta con una piedra, aparentemente.

En su muro de Facebook la mujer publicó algunas de las sensaciones que debió pasar este lunes. «Listo, me tocó… porque esto es ser mujer hoy en esta sociedad, sentir que es cuestión de suerte, porque siempre está la posibilidad de cruzarte con tu femicida, no importa la hora, el lugar, la ropa, la edad», explica en su posteo.

Luego narra al detalle lo sucedido. «Grité, me resistí, me golpeó, seguí gritando, pude escapar, corrí sintiendo como me corría la sangre de las heridas por la cara. Pedí ayuda y me asistieron», explica la mujer.

La mujer tras ser agredida fue trasladada hasta el Hospital Ramón Carrillo para ser atendida por las heridas. Un corte en la cabeza y tremendo golpe en la cara a la altura del ojo derecho y en la mejilla. El agresor parecía dispuesto a cualquier costo para llevar a cabo su intención. Sin importarle la hora, el lugar ni mucho menos el daño que podía causar a la joven.

En el posteo la mujer explica el por qué decidió dar a conocer lo sucedido. «Necesito descargarme, porque esta situación, lejos de llenarme de miedo, me llena de bronca, de ira, de ganas de querer prenderlo fuego. Porque sepan no dudaría en matarlo si tuviera la oportunidad, estamos cansadas de la justicia muda, de la policía cómplice, de los violadores impunes y libres», añadió la mujer.

«Hoy agradezco tener a mi propio ejército bancando la situación, agradezco la contención y los abrazos. Sé que si me hubiese pasado hace unos años estaría con temor de volver a salir, pero hoy me fortalece y me hace dar cuenta que toda la lucha que venimos dando no es en vano, que a pesar de toda la mierda que nos toca vivir y que nos viven tirando cuando reclamamos, seguimos seguras de que los que no van a poder caminar tranquilos mañana son ellos. No sé cuánto tiempo nos va a llevar, no sé cuántas irán/iremos a quedar en el camino, lo que sí sé es que estamos seguras de que queremos conquistar nuestra libertad. Y tarde o temprano, lo vamos a lograr. Hasta que el día y la noche sean nuestras», finaliza diciendo el posteo donde además hace públicas las fotos de cómo quedó su rostro tras el ataque.

Luego de constatar el testimonio de la mujer sobre cómo fue agredida personal policial de la Comisaría 43° se dirigió hasta la zona y tras identificar al agresor fue detenido. RSM pudo averiguar que el hombre se encontraba detenido hasta entrada la tarde.

Por el momento no hubo confirmación oficial por parte de las autoridades policiales de la ciudad. Se prevé que en el transcurso de este martes desde Fiscalía se expidan sobre el tema.

Se supo que el autor es un vecino de la localidad con domicilio en Chacra 28 que se encontraba trabajando en el barrio Los Radales al momento de atacar a la joven.

Cabe mencionar que la comunidad ante situaciones así puede llamar al 107 que es Emergencias del Hospital o al número 101 que es de la Policía. Lo importante ante situaciones así es poder recibir la ayuda necesaria y denunciar el hecho.