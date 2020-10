Ok Delivery continúa acercando facilidades a la gente del pueblo

Ya está disponible la App de Ok Delivery para Android. La pueden bajar tanto los comercios para recibir los pedidos como los clientes para realizarlos, cada uno desde su teléfono, desde Google Play Store. Es más rápido, más fácil y prácticamente no ocupa espacio. También se puede seguir viendo desde la PC y utilizándose como hasta ahora, o instalándola en Windows o como extensión del navegador de Google Chrome. Carlos Perasso, creador de esta aplicación, aseguró a RSM: “Estamos trabajando sobre la app para IOS que estará lista en pocos días”.

Otro paso hacia un mejor servicio es el del uso de la geolocalización del sistema, que permite a los cadetes entregar los pedidos allí donde estés: en tu casa, en la playa o en una plaza. Si tenés ganas o necesitás pedir algo, lo podés hacer, y Ok Delivery activa el GPS y te lo alcanza al lugar donde te encuentres.

Cabe recordar que a través de Ok Delivery se pueden pedir productos de supermercados, kioscos, restaurantes y heladerías, entre otros. También entre las opciones de servicios que brinda a los vecinos de la ciudad, está la realización de trámites (Rapipago o Pago Fácil) y compras en farmacias, para que puedan hacerlo mediante esta aplicación, sin perder tiempo en ello.

Además, desde sus redes sociales, @Ok Delivery Oficial, saca promociones todos los días haciendo descuentos del 50% en el servicio o, incluso, muchas veces, realizándolo de manera totalmente gratuita. También tiene promos donde se acredita el valor del envío en Ok Créditos, su billetera virtual, que puede usarse luego para abonar el delivery de otros pedidos.

Como anticipo, Carlos Perasso cuenta que está a punto de lanzar Ok Menú, poniendo en los restaurantes y bares sus cartas en Código QR, para que se puedan levantar desde cada teléfono todas las opciones de cada lugar y hacer el pedido cada vez más fácil y seguro. Para los gastronómicos que son clientes de Ok Delivery, este nuevo servicio será gratuito.

Carlos Perasso profundizó sobre Ok Menú: “Este sistema tiene muchas ventajas; desde las higiénicas y preventivas, pues no hay contacto con la carta física sino que se mira en el propio celular, hasta ambientales porque no se usa papel, ni tintas, ni genera basura. Por otro lado, es más rápido porque tenés el menú al instante, y para el comercio es un ahorro importante pues al cambiar los precios de la carta por inflación no tienen que reimprimirlas y automáticamente están online para que sus clientes puedan hacer sus pedidos”.