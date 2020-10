La Cámara de Comercio y la Asociación de Hoteles piden el resguardo de la fuentes de trabajo y la salud de los ciudadano

En una nota dirigida al intendente municipal, Carlos Saloniti, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo y la Asociación Hotelera Gastronómica de nuestra ciudad piden «una sólida postura y una firme decisión política en resguardo de las fuentes de trabajo y la salud integral de los ciudadanos de San Martín de los Andes».

El pedido se realiza ante la situación actual de nuevos casos y la imposibilidad de identificación de los nexos de contagio. Como representantes del sector empresario, hotelero, gastronómico y comercial, manifiestan: «luego de siete meses desde el inicio de la cuarentena, no podemos pensar en un retroceso».

Se indica que se están implementando los protocolos sanitarios en comercios y explican que «la mayoría de los casos fueron por no cumplir con las medidas dispuestas al compartir reuniones o actividades no permitidas. En los lugares donde se han respetado los protocolos no se detectaron contagios».

Con relación a la situación económica de la ciudad entienden que: «nuestra ya débil economía no puede permitirse un nuevo cierre. El sustento de muchas familias está en juego, muchos más comercios podrían cerrar y el virus seguiría entre nosotros».

Respecto a la actividad turística se plantean las medias tomadas a nivel nacional, provincial y regional, como la reactivación de los vuelos de cabotaje, el anuncio de la apertura de las fronteras, el trabajo realizado en protocolos para el inicio de la temporada y la reapertura de la microregión. Con estas acciones y ante el reciente anuncio del cierre de circulación con Villa La Angostura se preguntan: «¿Cuál es el plan?».



La nota concluye: «La cuarentena ha demostrado tener un mínimo impacto en la propagación del virus mientras que, por el contrario, ha sido altamente eficaz para destruir las fuentes de trabajo y afectar seriamente las economías familiares de una gran cantidad de trabajadores».