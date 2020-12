«El motivo de los aumentos de casos de coronavirus tienen que ver con las reuniones sociales», sostuvo Cabrera

Mientras el Gobierno Nacional se encuentra preocupado trabajando con los ministros de Salud de todo el país por un aumento considerable de casos positivos de coronavirus en las últimas semanas, en nuestra ciudad, la realidad no es diferente. Desde hace algunas jornadas los casos positivos en la ciudad comenzaron a aumentar, de hecho, este martes se registraron 21 nuevos pacientes que contrajeron el virus, después de dos semanas que se abrió el turismo en la provincia.

Foto: Leo Casanova – RSM

En ese sentido, el referente de Zona Sanitaria, Juan Cabrera, explicó que «en la región comenzaron a registrarse algunos casos positivos. Hay que tener en cuenta que ninguno es turista, son todos vecinos nuestros y los 21 últimos casos son pacientes que se contagiaron en el fin de semana largo de días atrás», indicó.

«Veníamos teniendo una media de contagios de 7 u 8 casos positivos por día y algunos de estos positivos, sin conocer que tenían el virus, realizaron reuniones y contagiaron a varios más. Hay que tener en cuenta que hubo aglomeración de personas con lo de los festejos de River, de Boca y eso llevará a tener un pico de casos más en los próximos días», manifestó el doctor, quien por otro lado aclaró que hasta el momento solo hubo un caso de un turista que dio positivo al otro día que se dio la apertura del turismo en la provincia.

«Ese caso del turista logramos identificar el nexo epidemiológico y fue un contacto estrecho con un caso de Bariloche. La familia finalmente viajó a Neuquén y evolucionó su caso en la capital provincial. Los contactos estrechos que tuvo este paciente en algunos casos dieron positivos, en otros solo hubo que aislarlos, pero pudimos identificar a todos los contactos», expresó Cabrera, quien además explicó que se le llama turista a todo visitante que venga de una ciudad donde no esté afectada a la Zona Sanitaria IV.

Respecto a este nuevo crecimiento de casos, no solo en la ciudad donde hay 165 casos activos, sino en el resto de las ciudades que están supeditadas a Zona Sanitaria IV, como lo son Junín de los Andes (105), Villa La Angostura (2), Villa Traful (1) y Las Coloradas (1), Cabrera dijo que «la situación hasta ahora era esperable. Hay personas alcanzadas, personas que bajan la guardia, personas donde se juntan creyendo que por no tener síntomas no se contagian y donde creer que se juntan respetando los cuidados de limpieza de manos, uso de barbijos y distanciamiento, por momentos es una ilusión».

«Sería ideal que las reuniones sociales solo sean de familiares respetando cada protocolo y cada cuidado que a esta altura ya todos sabemos, pero también conocemos que en muchos casos no se cumple. Lo hemos visto en situaciones anteriores y después del fin de semana largo, sabemos que no se respetaron por la cantidad de casos que se registraron. Pasó lo mismo que para el día de la madre. Esto puede ir aumentando a medida que nos acerquemos a las fiestas, seguramente vamos a tener varios casos más después de las fiestas, por un tema de sentido común. Sabemos y esperamos que pase esto, pero depende de cada uno de nosotros que haya un pico de casos para los primeros días de enero. Es un tema social esto», analizó el doctor.

Por otra parte, respecto a la cantidad de camas que existe en la ciudad, mientras aún San Martín de los Andes sigue con transmisión comunitaria, Cabrera indicó que «hoy hay 4 pacientes en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en la Clínica Chapelco, algunos no son de la localidad, en el Hospital había temprano uno, pero estaba por ingresar un nuevo paciente a internación y tres pacientes leves en el Hotel del ISSN. Desde fines de octubre venimos con un promedio de 3 camas de UTI con COVID, lo venimos manteniendo socialmente y con una buena evolución de los pacientes».

«Los casos de Junín de los Andes en su gran mayoría, que vienen aumentando considerablemente, son de zonas rurales, pero los motivos son los mismos. Las reuniones sociales y la falta de cuidados y medidas que uno tiene que tomar. Es entendible que más en estas fechas la gente necesite reunirse con sus familiares y sus amigos, pero lamentablemente esto trae nuevos contagios. Es muy complicado, pero tiene que mantener las medidas necesarias. No solo las reuniones sociales, sino también en las actividades deportivas, la juntada o los terceros tiempos. Son conglomerados que se pueden controlar pero muy complicados de poder manejarlos», comentó Cabrera.

Para finalizar Cabrera hizo referencia respecto a la vacuna y su aplicación en San Martín e indicó que «ahora nosotros estamos con una metodología de trabajo para vacunar al personal de Salud y hoy justamente nos dieron el «ok», mostrando conformidad por cómo estamos preparando la estrategia. Según la vacuna que llegue aplicaremos el plan A o B. Esto depende de los cuidados que deben tener las vacunas, respecto a sus cuidados por el tema de la refrigeración. Esto tiene que ver con la logística nada más. La semana que viene presentaremos el trabajo para vacunar a las personas mayores de 60 años».