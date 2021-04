El personal de Salud autoconvocado cortará la ruta

Los cortes serán en la Ruta 22, en la zona de Arroyito y en la zona sur de la provincia afectando el movimiento turístico hacía la cordillera neuquina.

Foto gentileza

Luego de un mes de conflicto, los trabajadores de la salud resolvieron que se van a llevar a cabo cortes de ruta que afectarán el movimiento turístico debido a que no recibieron, hasta el momento, ninguna respuesta desde el ministerio de Salud, ni Casa de Gobierno. Por esta razón, a partir de las cuatro de la mañana comenzarán a cortar la Ruta 22 a la altura de Arroyito por tiempo indeterminado, mientras que a las seis de la mañana harán lo mismo en la zona sur.

Estas medidas fueron aprobadas en una asamblea del sector laboral de los hospitales que se enfrentó a la cúpula de ATE provincial por la negociación salarial. Uno de los principales temas de la asamblea fue el “destrato” de parte del gobierno provincial y la bronca por no ser convocados a una mesa de negociación salarial en la que se escuche su voz.

A través de un comunicado, los autoconvocados manifestaron que “las y los trabajadores de la salud quisiéramos estar en nuestros lugares de trabajo, preparándonos para la segunda ola y no cortando la ruta, pero la falta de respuesta y la negativa a negociar nos obliga a hacerlo”.

Foto Leonardo Casanova – RSM





El conflicto comenzó cuando los gremios ATE y UPCN acordaron un incremento salarial del 15 por ciento para el sector y sumas no remunerativas. A partir de allí los trabajadores de la salud que no se sintieron representados comenzaron a manifestar su oposición argumentando que los gremios estatales aceptaron una oferta que no representaba todo el trabajo y sacrificio que tuvieron que hacer durante la primera ola de coronavirus.

Hasta el momento, el Gobierno negó cualquier posibilidad de una nueva mesa de negociación objetando que eso ya lo hicieron con las organizaciones que cuentan con personería jurídica para discutir los salarios en representación de los trabajadores del Estado.