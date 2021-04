Concejales del Frente de Todos y Juntos por el Cambio manifestaron su apoyo a los trabajadores de salud

Tanto el concejal Santiago Fernández del Frente de Todos, como Cesar Meza de Juntos por el cambio en diálogo con RSM Radio FM 98.5, manifestaron su solidaridad con los trabajadores de Salud autoconvocados en el conflicto salarial que ya lleva más de 50 días y que mantiene a toda la provincia en vilo. Ambos concejales estuvieron de acuerdo en que el reclamo es justo y que el gobierno provincial debe darle una solución rápida y concreta para que los vecinos no sigan sufriendo las consecuencias.

Foto archivo RSM

Por su parte, Santiago Fernández aseguró que “es inadmisible que gobierno provincial mantenga este conflicto porque la verdad es que lo mantienen ellos y un ejemplo claro fue la resolución del conflicto de Educación al que se le ofreció un 12% y después de dos semanas de conflicto el gobierno terminó triplicando la oferta salarial” y agregó que “no puede ser que al sector salud después del año que pasamos y a las puertas de un nuevo año que va a ser muy conflictivo, el gobierno persista en esta actitud”.

En este sentido, el concejal de Juntos por el Cambio, Cesar Meza, indicó que “al igual que el resto del cuerpo estamos del lado del sector de salud y acompañamos al reclamo justo que están teniendo, más en estos tiempos, donde han sido ellos los protagonistas” y añadió que “estamos en deuda con ellos y es el gobierno provincial quien debe hacerles ese reconocimiento a través de un aumento salarial justo”.

Asimismo, Meza afirmó que “estamos del lado de los trabajadores de salud como lo estuvimos desde el principio del año pasado cuando comenzó la cuarentena y propusimos que parte de nuestro sueldo fuera donado al hospital por la situación que ya venían atravesando en cuanto a la falta de insumos” y detalló que si bien “no tuvimos el acompañamiento de los demás bloques, igual continuamos con esa propuesta, lo hicimos todos los meses y lo hemos rendido ante toda la comunidad. En este caso, el gobierno provincial no está teniendo el mismo gesto en la negociación”.

Foto: Federico Soto – RSM

En relación a la continuidad del conflicto el concejal Fernández aseveró que lo que el gobierno está haciendo es “apostar al desgaste, porque lo que hemos visto es que los trabajadores de salud, en muchos casos no están acostumbrados a esta gimnasia de conflicto que le propone el gobierno provincial” y detalló que “por otro lado, como no hay ninguna respuesta termina derivando en lo que vimos estas últimas semanas de los cortes de rutas y demás que termina poniendo en el conflicto a los trabajadores con los mismos vecinos que no pueden circular por las provincias, o por la falta de abastecimiento que estamos viendo estos días”.

Según indicó el concejal de Frente de Todos, “están apostando a que la legitimidad de tiene el reclamo de los trabajadores con el acompañamiento pleno todos los sectores de la comunidad, se termine deteriorando porque otros sectores se ven perjudicados. Y la verdad es que es una actitud perversa” y resaltó que “es doblemente perverso teniendo en cuenta que la provincia recuperó recupero el pico de producción de petróleo y que estamos en el mes de mayor producción de petróleo de las últimas décadas. Se ha recuperado el precio del barril de petróleo por encima incluso del año pasado y de años anteriores”.

Foto: Federico Soto – RSM

Finalmente, el concejal de Juntos por el Cambio resaltó que “te pones a hablar con cualquier ciudadano y te dice `seguramente el gobierno está apelando al desgaste de los que están reclamando´ y el tema es que hay mucha irresponsabilidad de ambas partes, porque acá estamos dejando sin abastecimiento de combustible a la comunidad y eso genera gravísimos problemas en muchísimas personas porque hoy tenemos el transporte público de pasajeros parado”.