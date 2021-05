Crece la preocupación por la situación epidemiológica en la provincia

Desde el Sistema de Salud de la provincia del Neuquén, tanto el subsector público como privado, expresaron en un comunicado su preocupación respecto de “la alarmante situación epidemiológica actual” e hicieron un llamado a la comunidad para que “extreme el cumplimiento de las medidas de prevención: higiene de manos, distanciamiento, uso de barbijo, ventilación de ambientes”.

Desde que comenzó la segunda ola de Covid los referentes sanitarios locales vienen remarcando la necesidad de extremar y reforzar los cuidados para evitar los contagios y la propagación del virus y según detallaron en el comunicado enviado en la noche del jueves “a diferencia del año pasado, y en consonancia con lo que sucede en el resto del país y en el mundo, se evidencia una rápida aceleración en el nivel de impacto de la segunda ola de contagios y los requerimientos de asistencia y de internación son y serán aún mayores que en 2020”.

Además, explicaron que en nuestra provincia, “esto ya se refleja en la cantidad de derivaciones que realizó el Centro Coordinador de Camas que, en solamente 10 días, del 2 al 12 de mayo, efectuó más derivaciones de pacientes Covid que en todo el mes de abril” y detallaron que “ayer, la provincia registró un total de 5.192 casos activos, de los cuales 718 fueron confirmados solo del día. Esta cantidad de casos diarios superó el pico registrado en enero y está muy próximo al pico de octubre de 2020, momento en el que la provincia transitó su etapa más crítica respecto de la pandemia de COVID–19”.

Al día de hoy, los indicadores que propone el Ministerio de Salud de la Nación para valorar la situación epidemiológica, “razón” e “incidencia”, son para nuestra provincia de 1,84 y 982 respectivamente, valores que indican que “se registra un alto nivel de transmisión viral, lo que nos pone en situación de alto riesgo epidemiológico. En este contexto, también cabe mencionar la reciente detección de la circulación de nuevas cepas (Manaos y Reino Unido) y es importante señalar que la alta circulación viral se da en la mayoría de los departamentos de la provincia”. En este sentido explicaron que “todo ello atenta contra la capacidad que tiene el Sistema de Salud para responder a una segunda ola, etapa que además atravesamos con más cansancio dentro del personal de salud.

Actualmente, la capacidad de internación en la provincia alcanzó su límite máximo y 54 pacientes se encuentran esperando una cama para internarse: 18 que requieren una cama en terapia intensiva, 16 para terapia intermedia y 20 para sala general. Asimismo, como vinieron adelantando las autoridades locales en las últimas semanas, “se constata una disminución en la edad promedio de internados en UCI —siendo en el día de ayer de 54,8 años— y una tendencia al aumento de severidad en la presentación clínica. Pero este recuento de datos, doloroso y objetivo, no da total cuenta de las tragedias cotidianas y particulares que como comunidad vivimos en estos momentos”.

“¿Quién de nosotros no tiene entre sus afectos a alguien que se contagió, que se enfermó, que estuvo más grave de lo que pensaron que estaría? ¿Cuántos hemos tenído ya que despedir a un ser querido? ¿Cuántas secuelas, por Covid, pero también por lo que el Covid no permite tratar, enfrentaremos en el futuro? Si bien el avance de la campaña de vacunación COVID-19 nos da la esperanza de lograr un impacto sanitario, esto no significa que las personas vacunadas estén eximidas de contagiarse y, por ende, de seguir cuidándose”, reflexionaron.

Finalmente recordaron que la única manera de combatir el virus y de hacerle frente a la pandemia es seguir cuidándose: “Es necesario que se tomen medidas tendientes a disminuir la circulación viral en todo el territorio provincial. Estamos en un momento crucial. Los equipos de salud han dado todo de sí, y aún más. Como comunidad, la pandemia nos exige adaptarnos a modos desconocidos de vivir y relacionarnos, hoy necesitamos renovar el compromiso de todos y todas para seguir cuidándonos y cuidar a los demás, porque ninguna cama de terapia intensiva asegura la curación de un cuadro clínico de COVID-19 y el verdadero desafío está en que, teniendo la posibilidad de la prevención, nadie necesite ingresar a una”.

Firmaron al pie de la nota:

Ministra de Salud, Andrea Peve Subsecretario de Salud, Alejandro Ramella [y otros funcionarios y directores de hospitales y clínicas de la provincia]