Carlos Stefani: «Hoy no es el mejor momento para venir a Villa La Angostura»

La vecina ciudad de Villa La Angostura atraviesa la situación más compleja de la zona sur de la provincia. En el último reporte del Hospital Carlos Arraiz se notificó de un nuevo fallecido, además de 30 nuevos contagios y se mantiene el 100% de ocupación de las camas respiratorias con varios pacientes esperando internación. El intendente de la ciudad, Fabio Stefani, dialogó con RSM Radio y contó las medidas que se vienen tomando y las perspectivas ante la posibilidad de que no descienda la curva de contagios.

Foto: Diario Andino

Stefani dio un panorama de cómo se llegó a esa situación en la ciudad. «Desde hace 15 días venimos con un aumento en la curva de contagios. En ese momento tomamos la decisión de establecer algunas restricciones horarias, suspensión de eventos e intensificamos los controles. Pensamos que íbamos a ver una baja en el nivel de contagios, pero no fue así. Lejos de eso, aumentamos la curva de contagios y lamentablemente hoy hay gente esperando la derivación».

Asimismo, comentó las medidas restrictivas de horarios y explicó que la ciudad no está cerrada, sin embargo «después de las 20 horas no hay nada abierto», indicó. «Uno se encuentra con los controles en la calle, dónde se va a solicitar la documentación correspondiente y si para el fin de semana no logramos decender la curva, obviamente vamos a tomar otras medidas restrictivas», explicó Stefani.

Pensando en el próximo feriado del 25 de mayo, y la posibilidad de que se desarrolle el micro turismo de la región, Stefani aclaró: «Hoy no es el mejor momento para venir a Villa La Angostura. Es momento para que nosotros como localidad nos cuidemos y también cuidemos a la gente que quiera venir, porque no le podemos dar una cama cualquier persona que la requiera. Es duro lo que estoy diciendo pero es la realidad.»

«Estoy sumamente preocupado y afligido por la situación, pero no solamente de Villa La Angostura, sino por toda la provincia. Nosotros tenemos que ser solidarios con la gente y tratar de no aumentar la circulación, como dijo el gobernador», concluyó Stefani.