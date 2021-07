Padres Organizados pide revisión de los protocoles sanitarios en las escuelas del Neuquén

Una de las principales preocupaciones de Padres Organizados de Neuquén por la presencialidad en las escuelas es la imposibilidad de debatir con el Estado nuevos protocolos sanitarios para las instituciones educativas de la provincia. En este sentido RSM Radio dialogó con Federico Caride, abogado y miembro de la organización en la localidad, quién al respecto comentó “es un tema a discutir y lamentablemente, por el momento no hay predisposición, a nivel provincial” y agregó “En Neuquén se suspendieron las clases sin ningún fundamento científico, siguiendo una línea política”.

A su vez explicó que diferentes distritos, como CABA y Mendoza, entre otros, ya se encuentran analizando diferentes protocolos sanitarios y estudios internacionales con el fin de promover la mayor presencialidad en las escuelas. Estos «hablan de la seguridad que representa tener un metro de separación entre los chicos, intentando generar una única burbuja en el aula. Lo que es extremadamente importante porque hoy tenemos a la mitad de los chicos en clase, ya que el protocolo (actual) establece 2 metros de separación”, indicó.

Para darle una mayor perspectiva a la problemática de la necesidad de revisar los protocolos y la presencialidad, Caride reflexionó que en un país donde “más del 60% de los chicos es pobre y el 17% es indigente. Imaginemos lo que es solicitarle a un chico indigente plantearle que debe conectarse con una tablet a un zoom…esta es la dimensión del problema”.

Finalmente y orientado en la misma dirección, desde la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación, presentes en 22 provincias de la Argentina, presentaron a los gobernadores de cada distrito una nota fundamentando este pedido con datos que demuestran que no hay diferencias en los niveles de contagio en distancia de un metro o mayores en protocolos relevados por el European Centre for Disease Prevention and Control, diciembre 2020, y lineamientos actualizados por el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de Estados Unidos, con la recomendación de incorporar la distancia física de 1 m. (3 pies) entre los estudiantes dentro del aula.

Nota a gobernadores Julio 2021