Para ATEN las medidas anunciadas sobre la presencialidad plena «responde solo a una necesidad política y electoral»

Este lunes se conoció en conferencia de prensa por parte del Ejecutivo Provincial, la difusión de la resolución 627/21 del Consejo Provincial de Educación, en la que se ordena el regreso a una presencialidad plena en las escuelas a partir del próximo jueves 26 de agosto, de manera escalonada por niveles. Sin embargo, desde el gremio docente ATEN cuestionaron la medida votada en el Cuerpo Colegiado del Consejo y la llamaron una medida oportunista.

Para ATEN dicha resolución -la 627/21- contradice fuertemente los protocolos aprobados por Resolución 10/21 y 35/21 del corriente año, según lo hicieron saber en un posteo luego de conocer la decisión del Ejecutivo.

«El poder ejecutivo presentó un borrador que no abordaba las especificidades de cada Nivel, y visibilizaba contradicciones fuertes entre los protocolos aprobados por Resolución 10/21 y 35/21 del corriente año», sostuvieron.

En el comunicado emitido además señalaron que «en la sesión que, sin tener en cuenta las condiciones materiales para que dicha presencialidad sea posible, la respuesta es parcial y oportunista».

Además indicaron que respecto al mantenimiento de los establecimientos educativos, aún «hay más de 100 escuelas en toda la Provincia que NO están en condiciones de garantizar presencialidad por el abandono del gobierno provincial. Esta resolución se firma de manera apresurada y responde solo a una necesidad política y electoral».

Entienden desde el gremio docente que es preciso volver a la presencialidad ya que «es una demanda compartida por toda la comunidad educativa, pero no alcanza con la firma de una resolución sino se acompaña de la implementación de Políticas Públicas que garanticen el derecho a la educación para todxs», finalizaron diciente en el comunicado.

La vocal gremial en el CPE, Marisabel Granda marcó los puntos por los cuales no se acompañó la iniciativa del Ejecutivo.

En declaraciones a medios capitalinos sostuvo que «el protocolo vigente con la presencialidad plena, choca. Porque no se puede respetar ni siquiera los espacios de distanciamiento. En un curso donde hay 40, como ocurre en algunas técnicas, es imposible sostener ese metro y medio de distancia. Porque por un lado te dicen que la distancia se tiene que seguir manteniendo pero por otro lado te dicen todos adentro. Es una contradicción que por lo menos hay que poner en tensión para ver cómo se resuelve, y son las que no hubo respuestas de parte del Ejecutivo».

«Hay una urgencia, que solo se justifica en términos electorales pareciera y no en términos pedagógicos sino estarían todas las escuelas en condiciones y no lo están. Hay más de 100 que no pueden garantizar la presencialidad. Y hay cuestiones que tienen que ver con niveles y modalidades, y su especificidades, que no estaban contempladas en las resoluciones», manifestó.

Para finalizar Granda indicó que «más allá de que no lo acompañamos ellos se comprometieron a mejorarlo».