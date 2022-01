Alerta Nati: buscan desperadamente a un niño de 8 años en Añelo, sospechan de su padre

Adrián Ziatsev predica que es mensajero de Dios y estaba preso en Bolivia por violencia intrafamiliar. El caso es que ayer apareció a caballo en Añelo donde su hijo estaba en custodia de un tío. Policía lleva adelante una intensa por el río Neuquén.

Ziatsev tiene unos 41 años, es uruguayo de ascendencia cosaca y practica la religión ortodoxa. El hombre llegó a Bolivia en 2018, después de haber recorrido Uruguay, la Patagonia argentina y Siberia. Cayó preso por violencia intrafamiliar en 2020.

Ziatsev también estuvo en la provincia de Neuquén donde cultivaba sandías ne una isla del río Neuquén cerca del casco urbano de Añelo. En ese momento, estaba con su pareja, Leonela Rusakov y sus 6 hijos.

El jefe de la dirección Seguridad Añelo, comisario Claudio Vinet explicó a la prensa que la familia que tiene a su cuidado al niño -porque la madre viajó en agosto de 2021 a Bolivia- explicó que el último sábado el padre del nene, un ciudadano ruso, se acercó por las inmediaciones de la vivienda, ubicada a la vera de la Ruta Provincial 17 a la altura del kilómetro 182 de Añelo.

Sin embargo, como no pueden tener contacto, no se le permitieron mayor acercamiento. Hasta que anoche (lunes) “radicaron la denuncia porque desde la tarde no encontraban al niño”, explicó. La denuncia fue radicada en la Comisaría 10 de Añelo, bajo la carátula de «Ubicación y Retención de persona» y se alertó a toda la policía.