La economía provincial se potencia con la temporada veraniega récord que vive Neuquén

El gobernador Omar Gutiérrez destacó esta mañana en conferencia de prensa el crecimiento del Turismo en la provincia y aseguró que es una temporada turística récord. Aseguró que se esperan “300 mil visitantes, 1.3 millones de pernoctes que marcan el consumo de plazas hoteleras, de gastronomía y esto va a generar un ingreso estimado de más de 14 mil millones de pesos”.

Por esto realizó un “reconocimiento y agradecimiento a todos los actores del turismo, que no la pasaron bien hace un tiempo no muy lejano” y subrayó que “hoy tienen revancha porque han tenido perseverancia, constancia” y que “hemos apoyado con distintas líneas de crédito a tasas subsidiadas cuando no había prácticamente temporada por las restricciones de la pandemia; esto ha permitido que hoy puedan salir adelante”.

“Actualmente la provincia es uno de los principales destinos del país”, destacó y añadió que “se está llevando adelante una inversión privada y pública para que cada rincón de la provincia de Neuquén que exista, sea un destino turístico”.

En este sentido, Gutiérrez consideró que la decisión del club River Plate de volver a realizar la pretemporada en el sur provincial, por un lado es “una revancha, porque el clima no los había acompañado la primera vez”, por otra parte, “nos permite mostrar el sur de la provincia de Neuquén, San Martín de los Andes al país y al mundo y es otra causal para el fortalecimiento del entramado económico y social”.

Indicó que “el deporte elija para hacer pretemporada a la provincia de Neuquén es un gran halago” y destacó que es fruto “de un trabajo progresivo y un mérito de todos los actores de esta industria sin chimenea que es el turismo, que han generado las condiciones amigables y de hospitalidad para poder competir con otros destinos de pretemporada y que elijan a la provincia de Neuquén”.

Por su parte el ministro de Turismo, Sandro Badilla, indicó que según las proyecciones realizadas para los años 2022 y 2023 se estimaba que la provincia de Neuquén iba a tener una temporada récord y aseguró que “esas estimaciones se están cumpliendo, miles de turistas y visitantes han elegido a la provincia y sus distintos destinos”.

Por este motivo, “estamos en condiciones de afirmar que el turismo en la provincia de Neuquén sigue creciendo y que esto potencia la economía”, dijo.

Destacó que durante los fines de semana festivos, es decir, Navidad y Año Nuevo, “60 mil turistas llegaron a la Provincia; generando un ingreso por 2.150 millones de pesos esto está 14 puntos porcentuales por encima de lo que se registró en el año 2019, esto es antes de la pandemia”. Y recordó que “el año 2019 ya había sido un muy buen año para la actividad turística”.

En relación con los números del programa Pre viaje aseguró que “también ahí Neuquén puede mostrar excelentes números: 79.545 viajes con destino Neuquén, lo que va a traer a la provincia 241.482 turistas, que generan un gasto de pre compra de 5.613 millones, lo que a su vez implica más de 2.8 millones en crédito que se van a gastar en distintos servicios turísticos de la provincia”.

En lo que hace a este programa Neuquén ha quedado “en el 7° puesto en el ranking nacional de provincias con comprobantes cargados y en cantidad de operaciones cargadas siendo San Martín de los Andes y Villa La Angostura las ciudades ubicadas en los puestos 10° y 12° en el ranking de destinos más visitados en todo el territorio nacional”.

Conectividad aérea

En materia de tráfico en los aeropuertos Badilla indicó que Chapelco “no solo ha recuperado el movimiento que tenía en la prepandemia, con 13.853 pasajeros que se movilizaron durante diciembre, esto es un 22,5 por ciento más que en diciembre de 2019”.

“Con 114 vuelos que es el mismo número que se registró en el año 2019 pero con una ocupación de asientos del 92 por ciento”, por lo que no solo ha recuperado el movimiento prepandemia, sino que sigue creciendo en conectividad”, dijo.

En tanto, en relación con el aeropuerto de Neuquén explicó que “si bien todavía no ha recuperado el volumen de movimiento que teníamos antes de la pandemia, los números nos indican que vamos por el buen camino y esto nos permite seguir gestionando ante las autoridades de las aerolíneas para aumentar las frecuencias puedan llegar a este aeropuerto”.

En diciembre 2021 llegaron 56.485 pasajeros en 638 vuelos con una ocupación en asientos del 94 por ciento.

En este sentido, y según las proyecciones de la temporada aseguró que “estamos en condiciones de decir que el turismo está más vivo que nunca y sigue generando desarrollo”. Al 28 de febrero de 2022 se esperan 300 mil turistas, con 1.3 millones de pernoctes y un ingreso estimado por consumo de 13.697 millones de pesos.

Atracciones

Entre las cifras presentadas se destacó que 20.000 turistas ingresaron al Parque Nacional Lanín; más de 900 personas por día realizan la excursión embarcada al Parque Nacional Arrayanes; se vendieron 29.408 permisos de pesca, para residentes del País y extranjeros; durante diciembre y enero más de 7.500 personas van a haber visitado el Parque Vía Christi; y más de 100 personas por día realizan excursiones de rafting en el río Aluminé.

Además, se destacó la inversión pública para la puesta en valor de atractivos como la confitería en el Vía Christi; el Parador en Cascada La Fragua; la Hostería de los Miches; el Mirador de Aves del Villa El Chocón y la reapertura del Museo Ernesto Bachmann; la pavimentación de la Ruta 23 e inauguración del nuevo Puente del Malleo; el Centro de Convenciones de la ciudad de Neuquén y 11 obras financiadas por 50 destinos para 2021/22 por 84 millones y compromiso por 100 millones para proyectos 2022.

Se mencionó también la inversión privada para el fortalecimiento de los servicios y actividades que implica 5.830 metros cuadrados construidos en 2021, significando una inversión de aproximadamente 7 millones de dólares. Y, según las proyecciones de la Dirección de Financiamiento del ministerio de Turismo, en 2022 esa cifra será un 30 por ciento más alta.

“Este es el presente que podemos mostrar en relación con esta temporada récord que estamos viviendo”, dijo Badilla y consideró que “esto es un muy buen augurio para las temporadas que vienen”.

También participaron en la conferencia las ministras de Salud, Andrea Peve y de las Mujeres y Diversidad María Eugenia Ferraresso.