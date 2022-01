Agustín Roca: “Esta excelente temporada nos hace pensar las falencias que tenemos como destino turístico”

El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), Agustín Roca, realizó una evaluación del transcurso de la temporada estival y remarcó la falta de previsión y obras en las playas de la región para evitar problemas ante la cantidad de turistas que eligen el destino. Entrevistado en RSM Radio, hizo mención a las posibles estafas a las que están expuestos los visitantes y a las ventajas de optar por alojamientos registrados.

“Tenemos una temporada exitosa en cuanto a la cantidad de gente que viene a nuestra ciudad. Estamos por arriba de un 85% con picos que superan el 90% de ocupación” explicó Roca, y agregó: “Es un muy buen verano, con una excelente preventa que se hizo desde el mes de octubre y todo ello nos lleva a pensar en las falencias que tenemos como destino turístico”.

En este sentido, el titular de la AHGSMA indicó se habían pedido trabajos para mejorar la experiencia de los turistas: “En el mes de octubre le habíamos hecho una advertencia al municipio para estar atentos a los preparativos de las playas, los accesos y las rutas. Pero hoy se nos está haciendo todo un poco chico. Siempre le pedimos a Parque Nacionales trabajos en Yuco, Meliquina o Quila Quina, mejorar los accesos y el estacionamiento, para no tener que estar sufriendo esperando que no pase nada, que es lo que estamos viviendo ahora”.

“En San Martín de los Andes estamos recibiendo alrededor de 8.000 personas en los alojamientos registrados, además de los que tienen segunda residencia. Toda esta gente termina haciendo que se saturen los destinos que hace más de 8 años que no tienen una inversión genuina para poder disfrutarlos. Eso hace que el turista reclame que, por ejemplo, una playa como Yuco, que se promociona como el caribe sureño no se pueda disfrutar porque faltó una infraestructura que se podría haber hecho y no tiene un costo tan alto para un Estado como el que tenemos” expuso Roca.

En cuanto a la campaña iniciada por la AHGSMA para evitar fraudes al momento de reservar un alojamiento, Roca explicó cómo suelen engañar a los turistas: “En general se hace una publicidad engañosa en Facebook o Instagram, con precios que no están acorde a la realidad y la gente siempre cae en eso. Las que realizan las estafas son personas que no están acá. Cuando el turista está llegando a destino y ve que no le responde los mensajes, allí se da cuenta que cayó en la trampa”.

También resaltó los beneficios de elegir un alojamiento habilitado: “En principio, las ofertas registradas entran dentro de las opciones del previaje, con ese reintegro tan importante que generó el Estado. Cuando uno alquila una vivienda no se emite factura y no tiene garantía de limpieza ni de seguro. Queda a la suerte de que te pueda tocar algo bueno o malo y se pueden arruinar tus vacaciones. Cuando un turista elige un alojamiento habilitado está contribuyendo al trabajo genuino, con empleados en blanco. Se trata de un circuito económico que ayuda a toda una comunidad”.