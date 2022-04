En la segunda jornada, Zorros no pudo con Petrolero 

Tras el triunfo de Zorros del último domingo sobre Petrolero Huincul, anoche el “Matador” se recuperó ante el mismo rival al que venció 84 a 72 y por el momento está clasificando entre los cuatro de arriba de su zona. El bahiense Agustín Marino volvió a brillar con 35 puntos y 12 rebotes, acompañado por Vicentín con 12 y los canteranos Pablo y Juan Pérez, ambos con 11 puntos.

En Zorros se destacó Joseph Jr. (17 y 10 rebotes) y Paganini que aportó 17 unidades llegando desde el banco. Esta noche Zorros jugará su tercer partido consecutivo frente al siempre duro y vigente Centro Español.

El inicio del partido fue muy similar al del primer juego entre ambos equipos, con la diferencia que Petrolero fue mucho más duro en defensa forzando a las equivocaciones del local en sus ofensivas De todos modos, hasta que no apareció Marino -será buscado por muchos clubes en el futuro-, no se sacaron ventajas. Terminó el primer cuarto 17 a 15 para la visita.

En los segundos diez minutos el técnico Serna hizo varias modificaciones, teniendo en cuenta la exigencia del domingo y el compromiso que tendría hoy frente al “Torito”. Ese fue el lapso donde Petro sacó la mayor ventaja con un inspirado Marino y la mano certera de los Pérez, más el aporte abajo y afuera de Vicentín.

En el tercer cuarto si bien Petrolero se mantuvo arriba, fue favorable a Zorros que llegó al aro rival de la mano de Esteban Paganini, quien sacó muchas faltas y anotó 8 de 9 intentos de libres. Fue el momento donde pudo cambiar la historia, pero Petrolero no lo permitió porque cerró con tranquilidad ante la desesperación del quinteto sanmartinense que cometió muchas faltas y le daba la chance a la visita de anotar y mantener la ventaja desde la línea de libres.

En Petrolero no jugaron Bonaguro ni Fabricio Peralta que el domingo al volcar una pelota giró y dio la vuelta en el aire cayendo pesadamente sobre la cancha. Pudo haber sido muy grave, pero, aunque aparentemente no fue más que una conmoción, por consejo médico el cuerpo técnico “naranja” decidió no incluirlo en el juego.

Fuente: Pablo Matilla