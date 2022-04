«Tenemos un desgaste importante en los móviles por el uso que les damos», indicó el Comisario Inspector Walter Reyes

El Comisario Inspector Walter Reyes habó con RSM y brindó algunos detalles importantes sobre los hechos de robo a mano armado que ocurrieron el último fin de semana que terminó con el domingo en un enfrentamiento a tiros con los delincuentes.

Foto: Federico Soto – RSM

Reyes manifestó que por el momento no se puede confirmar que tanto en el hecho ocurrido el día sábado en inmediaciones a Estancia Los Ñires como el de la noche del domingo en el barrio privado Tierra de Sol, hayan sido perpetrados por los mismos autores, quienes en ambos episodios utilizaron armas de fuego.

Reyes manifestó que en el hecho del día domingo los delicuentes actuaron con violencia con la dueña de la vivienda, a quien le robaron una importante suma de dinero. «Este lunes después de reponerse de la situación traumática que le tocó vivir pudimos recepcionar la denuncia y otros trámites que son importantes para la investigación, recopilando una serie de datos. Estuvimos con el acompañamiento de la fiscal de la causa e hicimos una recopilación de datos, testimonios de los vecinos y el cotejo de cámaras», indicó el Comisario Inspector.

«Estas personas en ambos hechos han contado con una inteligencia muy importante, con un apoyo logístico muy importante para ubicarse en la zona. Si bien por el enfrentamiento que se produjo nos permitió ver la profesionalidad con el que actuaron para poder darse a la fuga. No son ningunos improvisados, de hecho no se llevan ni teléfonos celulares ni elementos que permitan ser rastreables», sostuvo Reyes, quien además confirmó que no hubo heridos ni de parte de los efectivos policiales ni tampoco los delincuentes.

Sobre la cantidad de recursos que tienen para dar respuesta a una clara demanda en cuanto a la seguridad en la ciudad, Reyes indicó que «venimos trabajando desde principio de año más allá de todos los eventos que hubieron en todo el corredor cordillerano. Se viene haciendo un trabajo preventivo que a veces no alcanza, en el sentido que no se alcanza a cubrir toda la franaja cordillerana porque cada evento social que ha habido implica un compromiso de seguridad nuestro, pero sin dejar de atender la prevención que es la asistencia y la prevención del delito no solo a los eventos sociales, sino a toda la gente que traen aparejados esos eventos».

«En el marco prevencional se viene trabajando desde fortalecer el área centro comercial como así la parte de los barrios y alrededores. Hemos tenido sugerencias, críticas y también hacemos esa autocrítica en base a la sugerencia que nos dan los vecinos sobre la falta de presencia. Lo que se empezó a hacer ayer (por este lunes sobre los operativos de saturación) lo veníamos haciendo ya. Algunos lo pueden haber visto en los barrios aledaños se reforzaba con el Grupo GEOP con todas las áreas que podemos contar, inclusive desde fortalecer o recargar gente en el área de tránsito, en el área de prevención del Comando Radioeléctrico, también se han fortalecido las áreas circundantes al casco céntrico», detalló Reyes sobre los trabajos realizados.

Más allá del trabajo realizado, el Comisario Inspector analizó el desgaste que tienen los recursos con los que cuentan las comisarías de la ciudad. «Un móvil policial está 24 horas los 7 días de la semana, sufren un desgaste. Para los próximos días está proyectado la renovación de esas unidades, esto lo ha dicho el Jede de Policía en muchas reuniones. A veces las renovaciones son totales de las unidades rotas o renovaciones parciales. El crecimiento demográfico que tienen nuestra ciudad implica una mayor cobertura o planificación en cuanto a materia de seguridad», finalizó explicando el presente que tiene la Dirección de Seguridad Junín de los Andes.