Turista salió a caminar por el monte y se topó con dos ejemplares de puma

La gran cantidad de turistas que disfrutaron este fin de semana largo en distintos puntos de la provincia de Neuquén dejó como anécdota un particular encuentro en una zona cercana a la localidad de Aluminé, donde un turista se cruzó con dos ejemplares de puma a los que pudo filmar.

El hombre -oriundo de la provincia de Buenos Aires- tuvo cara a cara a los dos animales. El hecho habría ocurrido este último fin de semana, en el departamento Aluminé, camino Ruca Choroy.

Una emisora del interior de la provincia hizo viral el vídeo donde se puede observar a los dos pumas bajando de la montaña camuflándose entre los matorrales en dirección a la ruta y se acercaron al turista sigilosamente. Ante la sorpresiva situación, el hombre recordó las recomendaciones que hacen desde las áreas protegidas en cuanto a no intentar correr o huir ante la presencia de estos animales. Sin embargo, no lo dudo un momento y sacó su celular para filmar cada detalle del encuentro.

El cuerpo de Bomberos de la localidad le confirmaron que no es posible identificar con precisión el lugar. «Conocedores de la región me indicaron que hay una alta posibilidad de que sea en la zona de Chachil. No lo identificaron como un lugar cercano a Aluminé», aseveró el presidente de la institución.

Desde la Municipalidad de Aluminé resaltaron que es sumamente extraño que este tipo de animales se acerquen a la gente. «En alta montaña es muy normal que hayan pumas y jabalíes. Lo que no es común es que se acerquen a la gente, es más tienden a huir en la dirección opuesta cuando ven personas», aseveró Natalia Angelino, del área de prensa municipal.