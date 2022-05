«Vamos al nido»: el documental que llega a San Martín de los Andes para proponernos repensar la actualidad

El film, producido por Marcelo Dolinsky, acompaña y registra el ciclo reproductivo del águila Mora, un tema que sirve de plataforma para reflexionar sobre los tiempos que corren y la necesidad de volver a los propios nidos. En nuestra ciudad, se estrena el 4 de junio, a las 20hs, en el Centro Cultural Cotesma.

La filmación se inició en septiembre de 2013, poco tiempo después de que Marcelo se mudara a la Patagonia. Allí conoció a un grupo de observadores de aves de la región: los biólogos Javier De Leonardis y Pía Floria, y Gabriela Barla, avistadora de aves de Esquel. “Estoy muy agradecido a ellos. Yo venía de trabajar en espacios muy ruidosos, en eventos musicales, fútbol y clubes. Cuando los conozco y les propongo acompañarlos para registrar las visitas al nido, al principio desconfiaron, no entendían el propósito de todo eso. Con el tiempo les fui mostrando la idea, que es llevar el nido al espectador y no al revés. Cuando uno muestra respeto por lo sagrado y la naturaleza, se va haciendo entender”, explica el realizador.

“Fue muy importante tenerlos. A medida que iba filmando, iba entendiendo lo que sucedía gracias a ellos. Más allá de lo que uno haya visto o leído previamente, en ese momento, con el águila adulto sobre el nido y debajo los huevos a punto de eclosionar para que salgan los pichones, si no tenés alguien ahí, con conocimientos propios, que te apoye, estas bastante a la deriva”, recalca Marcelo.

“Durante los 7 meses de filmación a veces iba solo, pero siempre manteniendo una distancia con el nido, que es fundamental. Filmaba a 70 o 100 metros de distancia, por lo que tuve que comprar equipo específico para eso, teleobjetivos. Nunca fue la idea sacrificar la tranquilidad del nido por un buen plano, algo que se suele ver mucho en estas producciones. Dejamos que el ritmo de la naturaleza nos sorprenda. Fue una ceremonia de silencio y agradecimiento, a la naturaleza y nuestros orígenes, una de esas cosas lindas que te pasan en la vida”, cuenta Dolinsky.

La primera etapa de producción concluye en abril de 2014, y en esa instancia se registra: la incubación, la eclosión, el crecimiento y desarrollo de los pichones, los primeros vuelos y cuando las pequeñas águilas abandonan el nido. Este trabajo audiovisual tiene una duración de 15 minutos y describe la historia de una joven que se muda a la región patagónica en búsqueda de un cambio en su vida. En el sur conoce a un biólogo especialista en aves que la introduce en la actividad de observar aves.

El documental se presentó en el salón Melipal en Esquel. Luego de la proyección se llevó a cabo una charla-debate, donde los asistentes pudieron realizarles preguntas a los protagonistas. “Fue muy emotivo, ver el Melipal lleno de gente y, de alguna manera, poder apreciar el reconocimiento de un laburo independiente. La verdad me siento muy agradecido y sensibilizado”.

Producción y realizador siguen con una gira por el noroeste argentino, y se presentarán en Neuquén, en San Martín de los Andes y en Chos Malal; en Mendoza en Potrerillos; en La Rioja en Chilecito y Vinchina; en Catamarca en Londres, Belén, Tinogasta, Fiambalá y Hualfín; en Salta en Cafayate, Cachi, Salta Capital; en Jujuy en San Salvado de Jujuy y en la Quebrada de Humahuaca. También está dentro de las posibilidades que se proyecte en Córdoba, y de regreso, recorrer la provincia de Chubut: Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Trelew y Puerto Madryn.

“Primero nos invitaron al Festival Andino de Gastronomía en Tilcara. A partir de ello, viendo los 3000km que nos separaban, me puse a trabajar en gestionar fechas y espacios en los distintos lugares por los que íbamos a pasar. Con este corto me viene pasando que encuentro maestros y guías que me ayudan a avanzar y a entender lo que está pasando. En San Martín conocí a Irene Raimondi, integrante del Club de Observadores de Aves, que me ayudó a que pudiera presentar el material en la ciudad”.

El documental es un trabajo y montaje de Marcelo Dolinsky, narración de Malena De Vita, Biólogo Guía Javier De Leonardis, Texto, Conrado Ferre, Bióloga Involucrada María Pía Floria, Avistadora Involucrada, Gabriela Barla, y Música de Grupo Kumara y Payaso Papanata. Las entradas para la presentación en el Centro Cultural Cotesma ya se encuentran disponibles en la boletería del espacio.