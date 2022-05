“Miles de neuquinos piden a gritos que cada uno de los líderes que surjan en cada ciudad, sean líderes naturales”, indicó Figueroa

El diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa, encabezó el viernes una reunión de trabajo en la localidad de Centenario de la que participaron cerca de 2000 vecinos, vecinas, militantes y adherentes a la construcción de una propuesta política para el Neuquén que viene “con las bases verdaderamente populares que abrazó el Movimiento Popular Neuquino”. Allí remarcó que el MPN es del pueblo, “por eso no le podemos cerrar las puertas a nadie”.

En este sentido, destacó que no se está pensando en candidaturas aún, sino en un proyecto “donde hay algo que tenemos muy en claro: esta propuesta la estamos elaborando muy por fuera de la grieta nacional”.

“Miles de neuquinos y neuquinas que piden a gritos que cada uno de los líderes que surjan en cada ciudad, en cada agrupación, en cada comisión de fomento o en cada barrio sean líderes naturales. En este movimiento nadie va a ser impuesto como candidato, cada persona que quiere liderar debe sentir que está representando a un sector”, aseguró.

Durante la tarde noche en la ciudad de Centenario, fue necesario trasladar el acto a la calle a pesar del intenso frío, por la masiva concurrencia que superó ampliamente el aforo del tradicional salón de la calle Canadá. Allí, Figueroa recordó que “el MPN es de todos los neuquinos de bien que quieren hacer progresar nuestra provincia, por eso no le podemos cerrar las puertas a las personas que nos quieren acompañar porque piensan que se puede vivir mejor, sean independientes o de otros partidos. No puede pasar que siempre terminan algunos pocos diciendo quién nos tiene que gobernar”. “El pueblo va a decidir quién va a dirigir el futuro de la provincia. Acá no hay ningún candidato aún, pero cuando llegue el momento voy a estar donde la gente me pida que esté”, finalizó.