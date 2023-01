Hibiscus Patagonia: productos amigables para la piel y para el planeta

En la industria de la cosmética cada vez hay más productos para los mismos fines, acumulando químicos y desechos contaminantes. En San Martín de los Andes, Hibiscus Patagonia lleva 6 años ofreciendo la fórmula contraria: preparados naturales, a base de plantas cultivadas de forma orgánica, con un sistema de packaging amigable y reutilizable. Al frente de este emprendimiento que no para de crecer está Belén, quien ocupa parte de su tiempo laborar brindando tutoriales y explicaciones sobre el uso correcto y beneficio de los productos naturales.

María Belén de las Heras comenzó a crear sus productos hace 20 años, preparando jabones de lavanda y bálsamos de caléndula, para su uso personal y para regalar a sus allegados. Escuchando el pedido insistente de sus amigos para que empezara a vender estos productos, hizo una tanda inicial que se vendió en el primer mes. En ese momento, Hibiscus Patagonia dio los primeros pasos de lo que sería un largo y exitoso recorrido.

La Manteca Milagro, por ejemplo, no contiene agua, para evitar la necesidad de emulsionantes, alcoholes y conservantes. Es ideal para utilizar en el rostro, como after shave y en la piel sensible de las infancias, en quemaduras, en heridas por insolación, en cicatrices para ayudar a la curación y en zonas agrietadas o secas, como talones o codos.

El producto estrella de esta temporada es el protector solar factor 30 de uso familiar, su incorporación más reciente, que contiene vitamina E y aceite de zanahoria, sin oxibenzona, que desequilibran el sistema hormonal humano y del ecosistema marino. Esta maravillosa crema con aroma a verano se completa con la emulsión post solar, que contiene vitamina A, E, Aloe Vera y óleo orgánico de rosa mosqueta, para brindarle a la piel el alimento que necesita en esta época estival.

Además, ofrece una variedad de 10 shampoo sólidos en barra, sin derivados del petróleo, especialmente pensados para el cuidado capilar; el agua micelar de rosas para limpiar el rostro y prepararlo para remover maquillaje e impurezas; un serum nutritivo reparador de puntas y largos; un contorno de ojos con té verde y Ginkgo Biloba, ideal para cuidar esa zona tan sensible del cuerpo; y una variedad de mascarillas, jabones, bálsamos y óleos.

Hibiscus ofrece puntos de recarga en distintos lugares del centro de San Martín de los Andes para el protector solar y la emulsión post solar. Llevando el envase vacío y limpio, como indica la etiqueta, se rellena de producto y se obtiene un 25% de descuento, el equivalente a lo que se gasta en packaging. El resto de los envases son todos retornables, con un 10% de descuento. De esta forma, los clientes reciben un mimo y el planeta evita nuevos desperdicios. “Me pasa que tengo clientes que juntan los envases de todo el año y luego me los envían con el nuevo pedido. Los amo”.

“Yo no tranzo con envases de plástico, porque te vendo algo re lindo que va a hacerte muy bien, pero en un empaque que va a estar en el planeta cuando vivan los hijos de tus nietos. Entonces todo esto tiene una finalidad educativa, más allá de la cosmética. Hoy, el verdadero impacto ecológico no pasa tanto por plantar árboles sino por ser conscientes de dónde ponemos nuestra plata: en productos que generan basura, que explotan gente o incentivan a mayor consumo”, explica la emprendedora.

Para conocer más sobre la amplia variedad de productos que ofrece Hibiscus Patagonia, sus componentes y beneficios, se puede consultar su perfil de Instagram (@hibiscuspatagonia), suscribirse al newsletter de novedades y tutoriales vía mail (hibiscuspatagonia@gmail.com) y ver su tienda online, donde ofrece envíos a todo el país, 3 cuotas sin interés con Mercado Pago o 10% descuento con transferencia bancaria: https://hibiscuspatagonia.com/ Además, encuentran los productos de Hibiscus en campings de la localidad y se puede coordinar la entrega de pedidos en la ciudad.