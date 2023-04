Después de las Asambleas de ayer, la comunidad del CPEM 28 marchará reclamando por los cargos sin cubrir

En el día de ayer, en dos Asambleas que convocaron a alumnos, padres y docentes del turno mañana y tarde, la comunidad educativa del CPEM 28 decidió realizar una marcha por la Ruta 40 hasta el centro, reclamando que se cubran una importante cantidad de cargos directivos, de auxiliares y docente. La falta de personal ha generado demoras administrativas como aplicación de equivalencias y gestión de títulos.

Desde hace 5 meses que no tienen vicedirector o vicedirectora en el turno tarde y la secretaria está funcionando con dos auxiliares nuevos, que están aprendiendo el cargo, de los 5 que deberían ser. Entre ellos, los cargos más importantes: secretario y prosecretario.

Asimismo, faltan un asesor pedagógico, un jefe de preceptores del turno tarde, preceptores para contraturnos y una importante cantidad de profesores que generan casi 30 horas libres diarias.

Como no funciona correctamente secretaria, las horas necesarias para cubrir las materias no se publican en Asamblea, y los profesores no pueden acceder a los cargos. Esto termina generando que algunos profesores no cobren y otros cobren de más. Esto se suma a la implementación del nuevo diseño curricular de media, que requiere nuevas horas que no se están aplicando. En este sentido, la dirección se encuentra desbordada tratando de cumplir otros roles para avanzar en las demandas administrativas.

Ante esta situación, alumnos y docentes convocaron a una asamblea para definir de qué manera reclamar que se cubran esos cargos, ya que no han tenido respuesta de Supervisión Escolar, a todos los pedidos realizados.