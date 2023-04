“El consumo desde una mirada social y cultural”: formación virtual

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) abrió la inscripción al curso virtual “El consumo desde una mirada social y cultural”, dictado por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, a través de la Escuela Argentina de Educación en Consumo (EAEC), desde el Campus Virtual CONABIP. Hay tiempo para inscribirse hasta este viernes 21 de abril. El curso inicia el 2 de mayo y finaliza el 30 de mayo.

Estudiar la dinámica que adquiere la sociedad de consumo contemporánea desde un abordaje social resulta fundamental para superar las visiones únicamente legales del consumo. En este sentido, cobra especial relevancia el tratamiento de temáticas como la influencia de las prácticas de consumo sobre la construcción de nuestras identidades sociales.

En esta formación, pueden participar representantes de bibliotecas populares de todo el país. Inscribirse es muy simple. Se accede a través del Campus Virtual de CONABIP, donde se encuentran las bases para sumarse. La modalidad de inscripción se detalla acá. Hay tiempo hasta el 21 de abril para anotarse, o hasta completar el cupo disponible.

Para participar, se requiere ser miembro de una biblioteca popular y tener acceso a un dispositivo con conexión a internet. No es necesario tener ningún tipo de título, ni pagar nada. Además, la biblioteca debe estar adherida al Programa de Información Ciudadana de la CONABIP.

Contenidos:

Módulo 1: La sociedad de consumo.

Módulo 2: Cultura de consumo.

Para más información, ver el Programa del curso.

La CONABIP apela al compromiso de cada interesado y cada biblioteca popular para completar el curso en su totalidad, ya que cada estudiante que abandone constituye un curso perdido para otra biblioteca popular. Por consultas escribir a capacitacion@conabip.gob.ar.