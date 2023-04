Las categorías juveniles del Club Lacar debutan en la continuidad de la Liga de Menores de Vóley Bariloche

Se juega la segunda fecha de la Liga de Menores de vóley con gran presencia de las categorías menores del Club Lácar, que viajan este fin de semana con la Sub 13, Sub 16 y Sub 18.

Con epicentro en el Bariloche Vóley Club durante sábado y domingo se disputarán 44 encuentros, todos de la Liga de Menores en categorías Sub 13, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 en damas y caballeros.

El sábado las actividades comenzarán a las 9 de la mañana y culminarán pasadas las 21 horas. En tanto que el domingo los partidos arrancarán a las 12 horas y culminarán pasadas las 23 horas en una fecha record para las categorías menores del vóley regional.

Entre los equipos neuquinos, además de Lácar de San Martín de los Andes con Sub 13, Sub 16 y Sub 18 damas y lo hará Carpinteros de Villa la Angostura con Damas y Caballeros con Sub 16 damas y caballeros. Que jugarán al menos tres partidos para ponerse al día con lo que se lleva jugado del torneo.

Info y fotos: Prensa Liga de Vóley Bariloche.