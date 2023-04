Monín Aquín: “La gente eligió otra propuesta y hay que saber aceptar este tipo de situaciones”

Con el resultado de las elecciones desarrolladas el domingo pasado, la candidata a intendente por el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino, Monín Aquín, dio su mirada en interpretación en relación con lo que la gente eligió. “El que se mete en estas contiendas quiere ganar, pero no es algo que depende de uno. La gente eligió otra propuesta y hay que saber aceptar este tipo de situaciones”, explicó la actual concejal de Juntos por el Cambio.

Foto: Federico Soto – RSM

Respecto a los resultados generales que la ubicaron segunda, a 3 puntos del ganador, Aquín se manifestó muy conforme y consideró que tuvieron una buena elección. “Trabajamos muchísimo en una propuesta distinta que planteaba otras situaciones para San Martín. Creo que fuimos lo suficientemente claros. Presentamos equipo y una serie de cuestiones que nos diferenciaron del resto. Si a la gente que le interesó otra propuesta, es porque o bien estábamos equivocados o supimos leer mal la realidad”.

En relación a la separación dentro la coalición de Juntos por el Cambio, que fue similar en las tres últimas elecciones, Monin Aquín puso el ojo en la confusión que generó en los votantes. “Se hizo lo imposible, acá en San Martín, para mantenernos unidos, incluso después de que se separó Neuquén. Evidentemente esto caló muy profundo en el resultado de las elecciones porque se generó mucha confusión. El día de las elecciones me crucé con gente que me dijo que me quiso votar, pero que no me encontró en la lista de Juntos por el Cambio”.

En este sentido destacó que cuando esto se produce hay dos partes, y si una de ellas no quiere avanzar, se puede hacer todo el esfuerzo del mundo se no lo consigue. “Se podría haber aclarado todo mucho más pero, a veces, las actitudes personalistas tapan el objetivo final que uno se ha propuesto”.

Sobre este punto explicó que en estos días se le está comunicando a Jorge Taylor y a Juan Manuel Gómez Margeri, que la junta de disciplina del PRO decidió que no van a pertenecer más al partido. “Esto se hace tarde, porque los carteles de Taylor estaban desparramados en toda la provincia con la imagen del PRO. Esto genera un nivel de confusión en el votante que no está metido en el tema”.

Sin embargo, consideró que estas cuestiones son menores en el contexto generalizado. “Que haya más de dos mil personas que decidan votar en blanco, más los que no fueron a votar, es algo para que nos replanteemos todos los partidos políticos. Muestra de alguna manera hasta dónde llega la indiferencia y lo harta que está la gente de estas cosas. Es una deuda que tenemos los políticos con la comunidad”.

“Creo que para que haya credibilidad, las acciones llevadas adelante por los políticos deben ser más serias y más transparentes. Tiene que existir una planificación para que la gente sepa hacia dónde se va. en qué plazos, cuánto tiempo… Por eso insistimos en un proyecto de Estado mucho más ordenado”.

Asimismo, planteó la necesidad de reveer las actitudes personales frente a la administración pública. “No puede ser que uno vea a un empleado municipal, que anda a las siete de la tarde con su familia, paseando por un lago o haciendo compras, con un vehículo municipal y que a nadie le importa. O cambia la actitud de los políticos o la gente va a seguir descreyendo de la política, y estamos todos en la misma bolsa”.

En relación con la victoria de un gobernador provincial, por fuera del partido oficial, Monín consideró: “Es un hecho que pasa a la historia. Vamos a ver si esto se afianza o vuelve a ser el MPN anterior, después del 10 de diciembre, cuando el gobernador electo defina su política de Estado y cómo la va a llevar adelante. Porque la realidad es que hoy hay mucho descreimiento. Yo estoy muy contenta de que haya ganado Rolando Figueroa pero también hay que sostener esto en el tiempo”.