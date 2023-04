Sin acuerdo entre el gobierno y ATE, aseguran que las medidas se profundizarán

Tras la reunión con los representantes del gobierno, Carlos Quintriqueo, Secretario General de Ate, señaló que “no hubo avance, no hay precisiones por parte del Ejecutivo”. Además, el dirigente gremial sostuvo que “las medidas van a continuar, se van a profundizar y vamos a ir haciendo todos los días acciones distintas, o sea que las escuelas, todo lo que hoy se paró, va a seguir parado”.

Ante este panorama el paro continuará afectando a las distintas reparticiones estatales, pero sobre todo a las escuelas, debido al acatamiento de los auxiliares de servicios, encargados de la entrega de alimentos y la limpieza. Apenas conocido el resultado de la reunión, las escuelas fueron las primeras que se hicieron eco de la medida. Así que el paro de actividades se extenderá al menos por 24 horas más.

Vale mencionar que el conflicto tiene origen en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) y lleva ya varios meses. Los trabajadores quieren estar encuadrados conforme a la tarea que hacen por agrupamiento y categoría, sean administrativos, profesionales u operativos. Pero es una discusión compleja y con ítems y letra fina, donde ATE puso la lupa en los detalles del acta acuerdo.

Pese a todo el escenario que llevó adelante este conflicto, la situación parecía casi solucionada, pero por un tema administrativo todo se frenó, en la firma de acta, algo crucial para el gremio. Según indicó, cuando fueron a firmar el acta definitiva el Ministerio de Hacienda no quiso hacerlo.

“Ayer se reunieron y parece que saldaron su diferencia, nunca pasó que te hagan una propuesta y después ellos no la acepten, si la propuesta era de ellos”, indicó el sindicalista estatal esta mañana.

No queda muy claro para ATE por qué Gobierno no firma de una vez, si ya la dirigencia de ISSN estaba de acuerdo en encuadrar a su personal por la tarea que realiza. Además, indicó, el encuadramiento no tiene un impacto en la masa salarial. “Se mantiene la misma pauta, no se sale de los carriles normales”, afirmó.