VI Encuentro FACyT 2023: “El cuerpo en nuestras representaciones”

Este viernes 28 y sábado 29 de abril, en la vecina localidad de Junín de los Andes, vuelve a realizarse el Encuentro FACyT, una propuesta que acerca conversatorios desde diversas perspectivas y exposiciones artísticas, en torno a un tema en común. Este año, la invitación es a hablar sobre “el cuerpo en nuestras representaciones”.

En esta oportunidad, el encuentro se realizará en el Jardín N°11 (Eva Duarte 401). Durante la jornada del viernes, se dará inicio a las actividades a las 18.30, para luego disfrutar de presentaciones artísticas. A las 19hs se podrá disfrutar de la obra “Antígona”, a cargo de los alumnos de segundo año del ISFD n°3; y a las 20.30hs, de la propuesta a cargo de Gustavo Lozano y Karina Jozami. Luego, el sábado, la jornada comienza a las 09:30 hs, para dar paso a las ponencias y presentaciones de obras, que se extenderán hasta las 16 hs.

“El Encuentro FACyT es un espacio para que los diferentes modos de comprender y/o acceder a la realidad puedan compartir sus miradas. Entendemos que la Filosofía, el Arte, la Ciencia y la Teología son expresiones complementarias de las búsquedas personales y comunitarias. En tal sentido, no vemos como superadores o descalificadores a un camino del otro, sino como expresiones particulares y posibles de escucharse entre sí. Por eso lleva el nombre de “Encuentro”, porque no se trata tanto de competir sobre la verdad, sino de poner en la misma mesa las distintas representaciones que tenemos sobre un tópico en particular. El tema que nos convoca es en esta oportunidad es el cuerpo”, explicó Gerardo Wehinger, organizador del evento.

Títulos y Resumen ponencias FACyT 2023

Miguel Selser: “El cuerpo frente al arte” – ¿Cómo percibimos nuestros cuerpos y cómo transmitimos dichas percepciones en/hacia nuestra cultura? En la literatura y el cine (que es literatura también) vemos esa negación, que el autor o la autora no se satisface con la irrealidad en que se mueven los personajes. Negación insatisfecha por el aislamiento de quien escribe, pero hay algo más palpable que las palabras que escribe, el cuerpo. El cuerpo frente al mundo, a la existencia misma de la escritura. Pequeñas digresiones de un mundo/cuerpo que nos duele.

Damián Alvarado: “Hacia una Teología del cuerpo que profundice la naturaleza unitiva” – Una propuesta teológica sobre el amor, el placer y el goce en el lenguaje de los cuerpos. Desde el punto de vista de la teología cristiana occidental. La tradición de la teología moral cristiana sobre el acto sexual hunde sus raíces en las prácticas, costumbres e ideas religiosas de la antigua cultura hebrea y su posterior helenización hacia los siglos III y II a.C. Esta helenización del judaísmo de la diáspora y del cristianismo primitivo en los primeros siglos de la era cristiana tuvo sus consecuencias manifiestas en el modo de pensar, entender y por tanto normar la conducta sexual. Desde una perspectiva hebrea antigua más similar a la de los pueblos semíticos antiguos (permisivismo con el incesto, poligamia, prostitución divina, etc) expuesta en algunos fragmentos del antiguo testamento, hasta un mayor rigorismo manifestado en las pautas “paulinas” del Nuevo Testamento (pecaminosidad de la fornicación, sodomía, adulterio, etc) se trazó un camino que cristalizó las concepciones filosóficas de la época en una perspectiva naturalista de la sexualidad heredada sobre todo del estoicismo predominante en aquel momento. El carácter “natural e inseparable” de los significados (generativo y unitivo) del acto sexual no sólo derivó en una condena moral del cuerpo y de cualquier acto sexual que pretendiera “separar o evitar” su carácter generativo, sino que a la vez impidió considerar como legítimo o válido el carácter unitivo en su relación con el amor entregado y ofrecido. Sobre este camino y algunas pistas para re pensar el carácter unitivo del acto sexual y su legitimidad versa la siguiente ponencia que se titula una propuesta teológica sobre el amor, el placer y el goce en el lenguaje de los cuerpos.

M. Fernanda García Belardi: “Narrativas ecosóficas sobre los cuerpos-territorios” – “Importa con qué formas de vivir y morir echamos suertes (…). Importa no sólo para los seres humanos, sino también para el resto de los bichos que hemos sometido a exterminios, extinciones, genocidios y perspectivas sin fututo”, Donna Haraway. Una cadena de envenenamientos, enfermedades y muertes sobre los cuerpos- territorios, articulada en lógicas de poder de las tecnociencias -empresas y Estados, configuran el anuncio de una “primavera silenciosa” en este presente urgente. El dolor y la impotencia de los cuerpos-territorios asolados, masacrados y silenciados se articulan a lo largo del tiempo a través del creciente uso de biocidas. Pero ante esa “alternativa infernal”, emergen corporalidades que se extienden tentacularmente, generan enredos y habilitan otras narrativas de “supervivencia colaborativa” sobre las maneras de vivir y habitar los cuerpos-territorios.

Lucas Verduga Santillán: “Hermes, Schrödinger y Mr. Gwyn” – Conversaciones transversales para desidentificarnos con el cuerpo. En este escrito abordaremos la idea tradicional de que aquello que nos define como seres humanos no se limita únicamente a nuestro cuerpo físico. Sin embargo, esta premisa tan mentada tendrá un despliegue no tradicional, estableciéndose una conversación entre una figura trascendente de la mitología gnóstica, una personalidad de la ciencia del siglo XX y un personaje literario. El primero postulará que el universo tiene un substrato mental y que todo lo que se manifiesta en la realidad física lo hace a través de vibraciones y movimientos. El segundo, sostendrá que la observación de una partícula subatómica afecta su estado y que el mundo físico no posee una materialidad definida. Y el tercero, cuestionará qué sucede con nuestra entidad si nos desidentificamos con el cuerpo físico. De esta manera se explorará aquella intuición que de alguna manera nos conecta a una inteligencia cósmica que influye en la manifestación del universo, capaz de crear y transformar la realidad.

Luis María Etcheverry: “Preceptos y afectos en la obra de Mariana Serra” – A partir de la filosofía contemporánea de Gilles Deleuze ensayaremos una intersección dialogada con algunas obras de Mariana Serra. Eso nos permitirá probar una serie de conceptualizaciones en torno a la temática del cuerpo, a saber, consistencia y conservación, sensaciones, perceptos y afectos, cuerpo sin órganos, líneas de fuerza – deseo – vida, devenires humanxs, animales, vegetales, geológicos, etc.

Martín Luis Torrellas: “Los hermanos Crouzeilles” – Hermanos mellizos, militares expedicionarios, unidos en una y cien campañas, muertos en Territorio de la Patagonia.

Sonia Malah: “Armonización-desarmonización. Hormonización y transgénero” – En los últimos años, se han difundido tratamientos para lograr que las personas que no aceptan el sexo con el que han nacido, puedan modificarlo. De esta manera, tratan de encontrar armonía entre lo que autoperciben como su identidad de género y el cuerpo que intentan modificar. Si hoy, un niño o niña nos pregunta “¿Qué es un hombre?, ¿Qué es una mujer?”, ¿qué le respondemos?. Los nuevos tratamientos de hormonización alteran el funcionamiento de crecimiento y desarrollo corporal programado por la biología, obligando a algunos órganos a funcionar de modo diferente. Y con el riesgo de producir, a mediano y largo plazo, efectos adversos para el ser humano que experimenta con su propio cuerpo. Entre otros riesgos, en etapa adulta, encontramos tromboembolismo, enfermedades coronarias y cerebrovasculares, cáncer de mama y de útero, eritrocitosis y disfunción. ¿Qué es el cuerpo para cada uno? ¿Es un objeto a manipular? ¿Es una parte indisoluble con el alma, el espíritu, el medio ambiente (natural y social), el cosmos? Si tomamos al cuerpo biológico solamente, lo cosificamos y lo reducimos a un ente individual. Manipular ese cuerpo implicará desajustarlo, desequilibrar su funcionamiento natural, desarmonizarlo.

Walter Wehinger: “Una lectura (entre tantas posibles) de los cuerpos en el Vía Christi” – Un pequeño homenaje a un gran artista y amigo, Alejandro Santana. Alejandro, nos entregaste en el vía Christi tu tiempo, energía, conocimientos, creatividad y pasión. Esta es una lectura muy sencilla de los gestos y las posiciones corporales del Via Christi. Comparto con ustedes algunas de las actitudes y sentimientos que descubro en las estaciones del parque escultórico. Pretende también ser una invitación a recorrer el camino, en forma especial a quienes aún no lo hicieron. Espero de corazón que lo disfruten.