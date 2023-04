Amigos de los Andes y Cumbres en una nueva doble fecha de la Liga de Vóley de Bariloche

La Liga de Vóley Bariloche tendrá intensa actividad el fin de semana con epicentro en el Bariloche Vóley Club en John O´Connors 130, será el turno de la fecha 6 y la 7.

El sábado desde las 13 horas habrá doce partidos hasta las 22 horas. El domingo todo comenzará más temprano, desde las 9 hasta las 20 horas con la disputa de 20 encuentros.

Todo estará reservado para las categorías primera, segunda y Sub 18 caballeros, mientras que en damas se disputarán partidos en primera, segunda, Sub 18 y Sub 16.

De la doble fecha participarán Amigos de los Andes y Cumbres de San Martín de los Andes, Carpinteros de Villa la Angostura, Gigantes de Dina Huapi. Además jugarán Bariloche Vóley Club, PZ Pizzuti, Escuela Municipal de Vóley, Lider Market, Atlas, MiniCasas, San Patricio, Épicas, Huayra, Campanario, Deportes Pat, PZ Arzais y el Vóley Club La Giralda.

Fuente: Prensa Liga de Vóley Bariloche