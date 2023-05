Delegados del CPEM 28 insisten en los reclamos edilicios que van desde los problemas con la caldera hasta la falta de picaportes

Mientras que el la jornada de hoy se informó que se vuelven a suspender las clases, ahora porque no tienen calefacción, los delegados de los alumnos del CPEM 28 se pusieron al frente de los reclamos edilicios necesarios para el funcionamiento de la institución educativa. El jueves pasado, en el Concejo Deliberante, la presidente de la Comisión de Educación, Mercedes Tulián leyó una carta que enviaron explicando la situación.

En ella se informaron de 14 puntos, que van de cuestiones tan simples como la falta de picaportes en todas las aulas hasta los problemas suscitados con el transporte urbano de pasajeros.

Los delegados estudiantiles, tomaron la posta de los pedidos, quejándose de la falta de compromiso de los directivos de la escuela, después del desarrollos de unas Asambleas en las que decidió reclamar con una marcha a Supervisión Escolar, los cargos que no se lograban cubrir.

En la nota presentada a los concejales se detalla:

1- No sé si saben o recuerdan, pero el año pasado, a principios de junio, luego de un abuso a una estudiante dentro del predio escolar, se nos prometió que se arreglaría el cerco perimetral en presencia de concejales, Directora de Distrito, Defensor de los Derechos del Niño, Niña y adolescentes, otras autoridades, cosa que todavía seguimos esperando. Les proponemos hacer un cerco que no se vuelva a romper, o al menos dure más tiempo, se podría hacer como el cerco de la escuela N°5.

2- La caldera de la escuela anda mal hace años, no podemos bajarla porque si lo hacemos se apaga, pero si la dejamos a la temperatura a la que está nos morimos de calor. Sumado a que no se hace mantenimiento ni revisión de las salidas de aire de las calderas dentro de las aulas. Esas salidas se encuentran llenas de hollín que sale para afuera y en algunos lugares directamente hay un tubo que se asoma sin ningún tipo de tapa o filtro.

3- En las últimas dos aulas, que les decimos las nuevas, porque fueron las últimas en construirse dentro de la escuela, no llega la calefacción por caldera, hay 4 aires

acondicionados Split, los cuales no se les viene a hacer mantenimiento seguido lo que provoca que funcionen mal, y además tienen 1 solo control remoto para los 4. Justo ayer uno de ellos perdía agua y se llenó de agua el aula.

4- La escuela no está equipada para la cantidad de alumnos que somos, ya que faltan sillas y bancos. Todos los días a la entrada de ambos turnos debemos perder más de diez minutos de clases buscando bancos y sillas por las aulas para poder tener un lugar para sentarnos.

5- Hay luces que están rotas y no se vienen a cambiar hace mucho tiempo, hay pedazos del techo que faltan. Los tubos no tienen ningún tipo de protección.

6- Los baños no andan correctamente, ya que no siempre tienen agua, o no anda la cadena. O pierden las canillas, o no tienen tapa los inodoros, o no tienen traba las puertas. Actualmente el baño de mujeres tiene unas trabitas que compró y puso un directivo de la escuela.

7- Otra de nuestras preocupaciones es el tema de las ventanas y puertas. Las ventanas: no abren correctamente: algunas abren sólo 10 cm y otras directamente están atadas con un alambre porque se rompió el sistema de apertura y, en vez de arreglarse, se anuló la ventana. Hace más de 3 o 4 años que esto es así. Las puertas: no hay una sola puerta en las aulas de la escuela que cierre correctamente. ¿Sabe por qué? Porque hace muchísimos años que en la escuela no hay picaportes en las puertas, que no se revisan las bisagras o trabas para que puedan cumplir la función de puertas. Ninguna, repetimos ninguna tiene picaporte. Nosotros y nosotras tenemos que poner una silla para trabar las puertas o un papel doblado.

8- También hay una ventana rota en el aula de plástica hace ya unos meses.

9- Falta mantenimiento en general. La escuela no se pinta. Este año algunos auxiliares de servicio pintaron las puertas de algunas aulas con una pintura azul que había en la escuela.

10- La instalación eléctrica es dudosa. Hay enchufes dentro de las aulas que no andan, otros que no tienen ningún tipo de protección y otros que cuando enchufamos algo hace chispazo.

11- Internet: no tenemos internet en toda la escuela. Existen sólo dos redes con un solo módem para toda la escuela. Somos casi 600 estudiantes y si nos conectamos todos al mismo tiempo, sumado a los profes que hay en la escuela, el internet colapsa.

12- No hay kit de reparación de computadoras. No hablamos de las Conectar Igualdad, hablamos de las que nos entregaron el año pasado. Si se nos rompen, debemos recurrir a un servicio técnico fuera de la escuela para poder arreglarlas.

13- Transporte público. Puede que no sea un problema que Uds puedan resolver, pero queremos contarles que muchos de nosotras y nosotros no podemos llegar a horario a la escuela por falta de colectivos. Las paradas de los barrios más alejados se llenan de gente y no alcanzamos a subir todos al cole que nos deja en la escuela

a tiempo. A la salida del turno tarde, los coles no paran porque suben del centro llenos de gente y esto provoca que lleguemos a nuestras casas pasadas las 20 hs. O que tengamos que ir caminando, a veces, hasta Chacra 30 o 32. Se nos ocurre que se podría poner una línea, en los horarios de entrada y salida de todas las escuelas de San Martín de los Andes, que sea sólo para estudiantes. No queremos que, como ya pasó, se saque un colectivo de un recorrido para agregarlo a otro. Pedimos otro colectivo.

14- Seguridad. Las medidas de seguridad adoptadas en junio del año pasado, consecuencia del hecho mencionado en el punto 1, duraron sólo dos semanas. Nos parece importante que sea una medida que perdure en el tiempo, ya que la entrada y la salida durante el invierno es de noche.