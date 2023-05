Todo listo para para vivir la Fiesta Nacional del Chef Patagónico en Villa Pehuenia

Villa Pehuenia Moquehue es la capital de la gastronomía neuquina, y cada año te invita a comer mientras disfrutas del paisaje maravilloso, rodeado de naturaleza y con variadas actividades turísticas para realizar durante estos días.

En esta ocasión, 24 cocineros y cocineras del país y de Chile nos compartirán su talento en las clases magistrales pensadas para todos aquellos que quieran acercarse al Auditorio de Cocina, con capacidad para 400 personas.

Del 5 al 7 de mayo, en el Salón de Actividades Físicas Nº 1 (SAF) de Villa Pehuenia, la agenda culinaria te permitirá disfrutar de distintas propuestas de sabores, aromas, productos regionales, cervezas y vinos de la Patagonia, foodtrucks, jugos naturales, y una increíble terraza al aire libre en donde se enciende el fuego para la cocina gourmet, además de espectáculos musicales, artesanías y actividades para toda la familia, incluyendo un espacio infantil para que los más pequeños puedan divertirse.

En este evento el protagonista sos vos, la cocina y el turismo que te propone esta Ruta del Pehuén, rodeada de bosques milenarios, y productos que esta tierra ofrece para cocinar y luego saborear.

Un año más contaremos con la presencia del Embajador de la Gastronomía del Neuquén, el chef Pablo Buzzo y la madrina del festival, la reconocida cocinera Dolli Irigoyen, y su padrino, el chef Christophe Krywonis.

El cariño de Dolli Irigoyen por Neuquén

“A Neuquén voy a muchísimos lugares, me parece una provincia maravillosa. Pero, por Villa Pehuenia uno tiene un poquito más el Corazón. Empecé a ir a Villa Pehuenia hace más de 12 años. En la Segunda Fiesta que me llamaron para organizar, para ver qué podíamos hacer, fui muy escuchada por el Intendente, cada vez dándole mayor impulso y se ha convertido en una Feria, en un Festival, súper interesante”, expresó en una entrevista Dolli Irigoyen.

Ella destaca la presencia de cocineros que vienen de todas partes, y que asegura que de esta manera se reaviva la cultura del lugar, al cual califica como “un lugar extraordinario donde las Araucarias son increíbles, tienen cientos de años -te diría que hasta miles-, es un pueblo divino, maravilloso, un lugar maravilloso, es un lugar en el mundo yo creo que bendecido”.

Con respecto a la semilla del Pehuén, conocida como el piñón, indicó que los nativos de la zona se alimentan de estas semillas milenarias, y agregó “Lo que podemos decir del piñón es que es como un pan para los mapuches. Se hierve y se puede utilizar en un guiso, en sopa, etc. Los cocineros y cocineras hacen arte con el uso del piñón, es un gran alimento, pero no tienen un sabor particular, sino que algo neutro, que se adapta a muchas preparaciones”.

Además, Dolli se refirió a los que se viene para esta Fiesta Nacional del Chef Patagónico: “Vamos a estar juntos con Christophe Krywonis todos los días en la Fiesta para saludar a la gente, para disfrutar de la comida. Cada vez hay más puestos, cada vez hay más jóvenes entusiastas. Estará Mazzuchelli, que es como un gran cacique acompañado por todos los cocineros, en la mise en place – el conjunto de tareas de organizar y ordenar los ingredientes, que un cocinero requiera para los elementos del menú que se va a preparar- y consigue todos los productos”.

“Es maravilloso ir a la Fiesta del Chef Patagónico, yo tengo clases el viernes, Christophe el sábado, estará Pablo Buzzo y he visto en el listado, algo muy interesante, que es que vienen cocineros del Norte de Argentina y van a cocinar por duplas con cocineros neuquinos”, indicó finalmente la reconocida cocinera argentina.

En el Espacio de Clases Magistrales, Dolli Irigoyen adelantó que cocinará una ensalada con cebada, que tiene piñón; además de eso, tendrá un huevo poché y una trucha confitada, utilizando los productos del lugar. También voy hará un boniato asado acompañado con una mayonesa de piñón.