“Cuentos de la tierra”: un emocionante film con cinco relatos rescatados de la oralidad

Desde este jueves, 11 de mayo, vuelve a la cartelera del Espacio INCAA del Centro Cultural Cotesma, por segunda vez, el film “Cuentos de la tierra”, una ficción en donde se tejen numerosas historias relacionadas a la cosmovisión del pueblo Mapuche. Para conocer más al respecto, RSM conversó con su director, Pablo Nisenson.

Cinco relatos conforman esta ficción en la que se propone una visión del mundo distinta, una mirada nueva y ancestral a la vez. Rodada en Wallmapu (territorio ancestral mapuche), a lo largo de dos años, la película fue realizada por un equipo intercultural de técnicos, artistas, protagonistas y coproductores mapuche, para permitir a sus historias transitar en el fluir de los ciclos y sus elementos: agua, aire, tierra y fuego. El blanco y negro elegido para la fotografía de este film permite el entretejido entre las diversas historias y ciclos naturales, y sitúa al ser humano como un elemento más de la naturaleza de la que es parte.

“Cuentos de la Tierra aborda desde una mirada poética, cinco relatos amalgamados por el modo de sentir y pensar que atesora el pueblo Mapuche (“gente de la Tierra”). Una niña en etapa escolar vive su cultura como secreto; un concertista de música clásica es atravesado por melodías ancestrales; un locutor de radio decide prestar su voz a las urgencias de la Tierra; en un viaje iniciático, un padre enseña a su pequeño hijo a hablar con el espíritu de las aguas; una anciana lucha por permanecer en la tierra que la vio nacer. Este pueblo ancestral, originarios del sur hoy argentino y chileno, guarda un saber extraordinario sobre las formas de relación entre todos los seres vivos”. Sinopsis.

“Imaginar historias, aprender a plasmarlas. Para eso decidí estudiar cine. Era, entonces, el mundo un lugar no demasiado amable. Y, hoy, acordarán conmigo, lo es mucho menos. El cine me permitió crear mundos donde la esperanza, la justicia, la equidad, fueran posibles. Veo que este fue mi eje de trabajo tanto en la ficción como en el documental. Comencé escribiendo y dirigiendo ficción, luego llegó el documental, y fue el documental precedente de temática ambiental, el que me hizo retornar a los territorios de la ficción con Cuentos de la Tierra“, expresó Nisenson.

"Junto a Vivi Suarez, coguionista y directora asistente, recorrimos estos territorios, al sur de los hoy estados de Argentina y Chile. Nos nutrimos de conocimiento, de historias, de relatos preciosos de transmisión oral. No encontramos los demonios que pintan los medios hegemónicos, sino, muy por el contrario, gente amable (dable de ser amada), profunda, verdadera, con una sabiduría que buscó ser aniquilada pero que persistente, vuelve a florecer. En los tiempos abismales que vivimos, encontramos en esta cultura el conocimiento para habitar el mundo en el "Buen Vivir", y esto nos movió a la utopía, a la esperanza, a aquello que comenzó siendo el motor del hacer", concluyó el director.