Nueva edición de la Feria de Editoriales Independientes del Sur

Este sábado 13 de mayo, desde las 10 y hasta las 19 hs, en Junín de los Andes (Necochea 65), se volverá a celebrar una nueva edición de la F.E.I.S, Feria de Editoriales Independientes del Sur, con charlas, lecturas de autores invitados y propuestas de actividades. La entrada es libre y gratuita.

Dentro del cronograma de actividades previstas para esta edición, se proponen charlas sobre edición independiente, a cargo de Maitén Cañicul y Suyai Avila; transcripción al braile; mediación literaria; fanzines y un laboratorio de dibujo. Además, se podrá disfrutar de las lecturas de Sol Bastardo y Santiago Loustaunau, acompañadas por música y stands de libros. Por los talleres, se puede consultar en @suyiro_libros

“En el 2020, año tan peculiar, nació la editorial independiente Suyiro Libros. Siempre he trabajado rodeada de infancias, dado que soy educadora musical, a la vez madre de una niña, y me vi afectada en gran manera por las dolencias emocionales que generó la pandemia. Por lo tanto, mis inquietos pensamientos se trasladaron a la literatura infantil. Fue un año de arduo proceso de investigación en cuanto al libro objeto o libro de artista. Surgieron varios cuentos en diferentes formatos de origami (Paseo en caracol, Con mis alas abiertas, Un tesoro de arrecife, La lluvia y los tambores), poesía infantil (El mundo a la altura de tus ojos, Oh no me olvidé de jugar) y relatos (Conversaciones en la noche) que estaban presentados desde una mirada inocente, repleta de intrigas y juegos. Dichos libros pujaron a la creación de una editorial independiente, a recorrer ferias, a realizar intervenciones y exposiciones en eventos literarios, a dar entrevistas y a leer en escuelas”, contó Suyai Avila, una de las irganizadoras de F.E.I.S.

“En otras palabras, este camino me abrió las puertas al mundo mágico de la literatura infantil y esa respuesta tan espontánea, sincera y transparente del oyente infante. Por otro lado, me llevó a apasionarme por lo que representaba llevar adelante un trabajo de libros independiente y autogestivo, por lo que surgió al siguiente año la primera F.E.I.S, Feria de Editoriales Independientes del Sur, un evento que abre las puertas a todas aquellas editoriales y escritores independientes, para conocernos y abrir redes. Acá se comparte en una atmósfera de lectura y música, de talleres e intervenciones artísticas, y se viene llevando a cabo de manera consecutiva desde el 2021”, concluyó la autora.