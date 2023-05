La inflación de abril fue del 8,4% en el país y los alimentos entre los que más subieron

El Índice de precios al consumidor registró en abril 8,4%, nivel mensual más elevado desde abril de 2002 (cuando el IPC trepó hasta el 10,4% en abril de ese año, tras la salida de la Convertibilidad). La inflación, así, acumuló en el primer trimestre del año un incremento de 32%. En los últimos 12 meses, alcanzó el 108,8%.

Cuatro divisiones se encontraron por encima de la medición general y dos superaron el 10%. De esta forma, lo que más subió en el mes fue: Prendas de vestir y Calzado (+10,8%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (10,1%), Restaurantes y hoteles (+9,9%); y Equipamiento y mantenimiento del hogar (+8,6%).

El aumento de Alimentos y bebidas no alcohólicas (10,1%) fue el que más incidió en el porcentaje total.

En febrero el IPC había cerrado con un incremento del 6,6%, en un primer peldaño de una escalera que cada vez es más empinada.

Los datos superan todas las proyecciones realizadas por las consultoras privadas, y explica la preocupación manifestada por el presidente Alberto Fernández en las últimas horas. #DatoINDEC

El informe del Indec este mes no estuvo exento de polémica, ya que el titular del organismo, Marcos Lavagna, decidió postergar la publicación del Costo de Vida para el lunes 15 de mayo, argumentando que podía influir en las elecciones que se van a realizar este domingo en varias provincias. Las críticas a esta medida terminaron por retrotraer el informe a su día original, que es hoy viernes 12 de mayo.