Murió el joven que fue atacado a machetazos en México

En las últimas horas familiares confirmaron la muerte de Benjamín Gamond, el joven argentino que fue atacado a machetazos el viernes en el estado de Oaxaca, en México. Su hermano Marcos, quien es médico del hospital Heller de Neuquén, había viajado en las últimas horas al país azteca.

Producto del salvaje ataque, Benjamín de 23 años, sufrió una fractura en el cráneo, con pérdida de masa encefálica y prácticamente había perdido la visibilidad de un ojo y por ese motivo, fue trasladado en un helicóptero sanitario a Ciudad de México.

“La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró”, comenzaron diciendo en un escrito que fue publicado en las redes sociales. “El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó. Agradecemos infinitamente toda ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia”, finalizaron diciendo.

Marcos Gamond, su hermano, vive en Neuquén Capital y fue quien inició la colecta e indicó el ataque fue “sin motivos” por parte de un señor cuando estaban en una playa de Puerto Escondido, una localidad a 250 kilómetros de Oxaca. De hecho, uno de sus amigos manifestó que el hombre los había saludado previamente, por lo que les sorprendió que minutos más tarde los haya atacado por la espalda.