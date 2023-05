Fin de semana de súper acción para Cumbres Vóley en la Liga Regional

Disputada la fecha 12 y 13 de la Liga de Vóley de Bariloche el último fin de semana en instalaciones del Bariloche Vóley Club, la Asociación Deportiva Centenario en la primera división caballeros y Cumbres de San Martín de los Andes en damas son los líderes del certamen.

Este sábado y domingo en medio de la visita del seleccionado nacional de vóley femenino, Las Panteras, se disputaron casi 60 partidos en varias categorías.

A la doble jornada arribaron equipos de Centenario, San Martín de los Andes, Villa la Angostura, El Bolsón, Dina Huapi y por supuesto las diferentes instituciones barilochenses. Hubo encuentros en primera, segunda y Sub 16 damas caballeros y en Sub 18 y Sub 14 y Sub 13 damas.

De San Martín de los Andes la Sub 16 del Club Cumbres tuvieron un emocionante y exigente fin de semana de gira y partidos. Es que el sábado, cerrando la fase de todos contra todos de la Liga de menores de la LVB, en Villa La Angostura jugaron 3 partidos. En primer turno contra Carpinteros ganando por 2/0, siguió el Cef 7 con derrota 1/2 y finalmente ante el Club Lacar (2/0).

El domingo, luego de hacer noche en Villa, jugaron 2 partidos más en Bariloche con los equipos de ADC (Centenario), ganando ambos vs ADC “A” por 2/0 y ADC “B” por el mismo resultado.

De esta forma con 13 partidos disputados – 10 ganados y 3 perdidos – finalizó la participación de la fase regular de la 1ª etapa, a la espera de la clasificación final y posible cruce de semifinales, una vez que se complete el fixture de todos los equipos participantes.

La primera división tuvo 3 encuentros de jerarquía. Se enfrentó en 2 oportunidades con San Patricio (actual campeón) y con Ayekan, un permanente animador del torneo.

En la previa del partido del Sábado, las jugadoras pudieron disfrutar de unos de los entrenamientos de la selección argentina, Las Panteras que, dirigidas por el reconocido técnico Daniel Castellani, están realizando parte del proceso de preparación en Bariloche.

El sábado no pudieron con San Patricio, cayendo por 3 sets a 1. Mientras que el domingo bien temprano se enfrentaron a Ayekan a quien pudieron ganar por el mismo marcador (3/1). Un par de horas después, nuevamente las esperaba San Patricio. Los 2 primeros sets fueron para el equipo de Cumbres, no pudiendo prolongar ese buen momento y cayendo al final por 3/2, dejando una muy buena imagen y estando a la altura de esos partidos de jerarquía, y esperando en lo más alto de la tabla.

Por el lado de las juveniles del club Lacar, el equipo sub 16 tuvo 5 encuentros en ambos días, cayendo en 4 de ellos, ante Carpinteros de VLA, Cumbres, Bariloche Voley Rojo y Celeste; mientras que el triunfo fue sobre el CeF 7.

Completado el fixture, en su primera etapa el Lacar se encuentra 3º en la tabla de posiciones a la espera de que todos los equipos completen sus partidos y con expectativas de ingresar a los play offs.

Las chicas de la Sub 18, jugaron tres encuentros con dos derrotas y un triunfo. Cayeron ante CEF 8 y BVC Blanco por 1 – 2 y 0 – 2 respectivamente, ganándole al CEF 7 por 2 – 0.

La tabla de posiciones de la categoría ubica a las chicas en el 2º puesto, con la esperanza también de clasificar a la siguiente instancia, una vez que todos los equipos completen el fixture.

Resultados Fecha 12 y 13

Primera división damas

Cumbres SMA 2-3 San Patricio de Bariloche (25/17),25/16, 23/25, 11/25 y 10/15)

Ayekan8 de Bariloche 1- Cumbres SMA (27/25, 23/25, 10/25 y 22/25)

Damas Sub 16

Escuela Municipal de Vóley Bariloche “B” 2-0 Asociación Deportiva Centenario “B” (25/17, 25/13)

Asociación Deportiva Centenario “B” 0-2 Escuela Municipal de Vóley “A” (10/25 y 15/25)

Gigantes de Dina Huapi “V” 0-2 Asociación Deportiva Centenario “B” (18/25 y 14/25)

Escuela Muncicipal de Vóley “B” 1-2 Asociación Deportiva Centenario “A” (20/25, 25/16 y 10/15)

Lacar de San Martín de los Andes 1-2 Carpinteros de Villa la Angostura (25/27, 25/22 y 11/15)

Asociación Deportiva Centenario “B” 0-2 Bariloche Vóley Club “R” (3/25 y 8/25)

Asociación Deportiva Centenario “A” 2-0 Escuela Municipal de Vóley “A” (25/21 y 25/16)

Carpinteros de Villa la Angostura 0-2 Cumbres SMA (17/25 y 24/26)

CEF 7 de Villa la Angostura 1-2 Lácar SMA (20/25, 25/16 y 6/15)

Asociación Deportiva Centenario “A” 2-0 Asociación Deportiva Centenario “B” (25/23 y 25/20)

Cumbres SMA 1-2 CEF 7 de Villa la Angostura (25/12, 22/25 y 13/15)

Gigantes de Dina Huapi “B” 2-0 Gigantes de Dina Huapi “V” (25/10 y 25/16)

Cumbres SMA 2-0 Lácar SMA (25/20 y 25/7)

Carpinteros de Villa la Angostura 2-0 CEF 7 de Villa la Angostura (25/21 y 25/20)

Baril0che Vóley Club “R” 2-0 Lácar SMA (25/11 y 25/11)

CEF 7 de Villa la Angostura 2-1 Asociación Deportiva Centenario (23/25, 25/11 y 15/8)

Asociación Deportiva Centenario “B” 0-2 Cumbres SMA (6/25 y 21/25)

Bariloche Vóley Club “C” 2-0 Lácar SMA (25/5 y 25/20)

CEF 7 de Villa la Angostura 0-2 Asociación Deportiva Centenario “A” (23/25 y 23/25)

CEF 7 de Villa la Angostura 2-0 Gigantes de Dina Huapi “V” 25/6 y 25/17)

Damas Sub 18

CEF 7 de Villa la Angostura 0-2 Carpinteros de Villa la Angostura (18/25 y 15/25)

Lácar SMA 2-0 CEF 7 de Villa la Angostura (25/11 y 25/12)

Asociación Deportiva Centenario 0-2 Bariloche Vólel Club “B” (14/25 y 16/25)

Bariloche Vóley Club “V” 1-2 Asociación Deportiva Centenario (25/19, 21/25 y 13/15)

CEF 8 Bariloche 2-0 Bariloche Vóley Club “A” (25/13 y 25/11)

Escuela Municipal de Vóley Bariloche “B” 1-2 Carpinteros de Villa la Angostura (11/25, 25/21 y 3/15)

CEF 8 Bariloche 2-0 Asociación Deportiva Centenario (25/17 y 25/10)

Lácar SMA 0-2 Bariloche Vóley Club “B” (4/25 y 10/25)

Lacar SMA 1-2 CEF 8 Bariloche (15/25, 25/10 y 3/15)

Asociación Deportiva Centenario 2-1 CEF 7 de Villa la Angostura (25/6, 22/25 y 15/6)

Bariloche Vóley Club “B” 2-0 CEF 7 de Villa la Angostura (25/10 y 25/8)

Carpinteros de Villa la Angostura 0-2 Escuela Municipal de Vóley Bariloche “A” (23/25 y 22/25)

CEF 7 de Villa la Angostura 0-2 CEF 8 de Bariloche (20/25 y 17/25)

Fuente: Prensa Liga de Vóley Bariloche y Club Cumbres