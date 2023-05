Con caras y paisajes sanmartinenses, se estrenó “El último otoño”

Esta película, filmada en San Martín de los Andes, con participación de la ENERC y de vecinos y vecinas que se pusieron en la piel de los personajes, se estrenó el 25 de mayo en el cine Gaumont de Buenos Aires y en pocas semanas llegará al Centro Cultural Cotesma de nuestra ciudad. Para conocer más detalles sobre el film, RSM conversó con su director, Andrés Pasman.

El largometraje, que se terminó de filmar en 2019, contó con la participación de actores y actrices de Buenos Aires y de San Martín de los Andes, y la participación en distintas áreas de estudiantes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), con sede en nuestra ciudad para toda la Patagonia Norte.

“El último otoño es mi ópera prima, realizada íntegramente en el sur con un equipo tremendo. Al ser independiente, fue un salto al vacío mágico y crudo que hoy nos llena de orgullo por el esfuerzo, y que nos lleva al estreno en espacios INCAA en todo el país. La película explora las dinámicas familiares, los conflictos y la posibilidad de la reconciliación”, explicó Andrés Pasman.

“Lo que se oculta en el árbol genealógico tarde o temprano sale a la luz, y aquello que no se expresa con palabras se manifiesta a través del dolor. La película aborda temáticas universales, intentando reflexionar sobre la profundidad de las relaciones entre una madre y sus hijos, la presencia de un padre ausente, secretos, rencores, abandonos, la vejez, la vida y la muerte, el paso del tiempo y la importancia de ser conscientes de él, ya que lo que no hacemos hoy tal vez nunca podamos hacerlo”, expresó el director.

Recordando los días de rodaje en nuestra ciudad, agregó: “fue muy intenso, una gran experiencia en todo sentido a la cual estoy muy agradecido. Ya estar ahí era un sueño cumplido. Sabíamos que teníamos poco tiempo para filmar, pero nos concentramos en el día a día, y cuando nos tuvimos que adaptar lo hicimos. Lo que no se podía hacer se transformaba en otra cosa. Con el paso de los días, una vez que agarramos ritmo, fue más fluido. El equipo y elenco, parte de Buenos Aires y de San Martín, lo dio todo y esa fuerza hizo posible llegar a filmar la película completa”.

Sobre la locación y la época del año, Andrés comentó: “la Patagonia y el otoño tienen un gran significado para mí, y fueron los primeros escenarios que imaginé al escribir el guión. Me apasiona contar historias sobre las relaciones humanas, temáticas que he explorado en obras anteriores y en las que seguiré profundizando. Para mí, hacer cine es como constelar, siendo un facilitador mientras los actores dan vida a las situaciones. Hay algo de mí, algo de vos, algo de ellos, algo de todos. Eso es lo que me refleja El último otoño“. Trailer oficial.

Sinopsis: Ramón viaja con su familia a la casa de su infancia en San Martín de los Andes para reencontrarse con su madre, que cumple años. Cuando están por regresar, una noticia los sorprende y los obliga a enfrentar heridas del pasado. El otoño va perdiendo sus hojas, ya no queda tiempo.

Equipo artístico: Ana Silvia Baylé; Ramón Manuel Defelice; Mailen Clara Trucco; Abril Antonella Fittipaldi; Vitto Julio Vimo; Manú Lucas Sánchez; Luna Albertina Matilla; Ali Mailen Díaz.

Sobre el director:

Andrés Pasman es director, guionista, productor y montajista. Nació en Buenos Aires en 1980. Ha realizado varios cortometrajes, entre ellos “Con lo que hay“, “Al borde del borde”, “Recuerdo ausente” y “Bienaventurados”. Este último fue seleccionado en más de 20 festivales y recibió 5 premios. En 2023, estrena su ópera prima, “El último otoño“, un largometraje de ficción rodado íntegramente en la Patagonia argentina.

Equipo técnico/ ENERC

Guión y Dirección: Andrés Pasman

Productores: Luis Zorraquin, Remo Albornoz, Andrés Pasman, Agustina Pont Lezica, Patricia Rzeznik, Natalia Ruiz

Directora de Producción: Pat Rzeznik

Director de Fotografía y Cámara: Remo Albornoz

Directora de Arte y Vestuario: Natalia Ruiz

Música Original: César Borra, Román Herrera, Jake Mann

Sonido Directo y Post de Sonido: César Borra

Montaje: Andrés Pasman

Colorista: Remo Albornoz

Asistente Dirección: Agustina Pont Lezica

2do Asistente de Dirección: Juan Pablo Larralde

Ayudante de Dirección: Gabriel E. Mora

Asistentes de Producción: María Soledad Brizuela, Luciana Gómez Frugoni

Asistente de Arte y Vestuario: Mariana Belén Rodriguez

Asistente de Cámara: Agustín MontangieGaffer, Milagros Montero

Data Manager: Mateo Madero

Distribución: Cinetren

Ficha técnica

TÍTULO: El último otoño

DIRECTOR: Andrés Pasman

PRODUCTORA: Crio

PAÍS: Argentina

GÉNERO: Drama

DURACIÓN: 78 min.

LOCACIONES: San Martín de los Andes. Patagonia argentina.

LENGUAJE: Español

FORMATO: 2:35

DISTRIBUCIÓN: Cinetren

FORMATO DE PROYECCIÓN: DCP

CALIFICACIÓN:SAM 13