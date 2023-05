Para Guagliardo, ATEN Capital hace una utilización partidaria de las denuncias de abuso

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, señaló en redes sociales que “desde la Comisión Directiva Provincial (Sec. de Inicial y Primaria) y Vocalía Gremial Rama Inicial y Primaria, hemos estado desde el primer minuto en cada jardín”.

La publicación dada a conocer señala lo siguiente:

“Estamos interviniendo permanentemente ante el Consejo Provincial de Educación (CPE), ante el Ministerio, ante la Fiscalía; hemos sido los primeros en salir a respaldar públicamente y exigir el cese de la violencia hacia las compañeras y la investigación de lo denunciado en conferencia de prensa”, indicó.

El secretario además manifestó que “se convocó de urgencia un Plenario de secretarios generales y de 17 seccionales presentes (Chañar, Picún y Plottier Multicolor, ausentes sin aviso) 15 opinaron que ante esta situación por la sensibilidad social del tema y para no sobreexponer a los compañeros No había que hacer Paro y que no era necesario convocar a Asamblea, ya que para abordar esta situación no necesitamos mandato y las acciones políticas, sindicales y judiciales que tenemos que llevar adelante son parte de nuestro programa gremial”.

“Hoy seguimos trabajando en el acompañamiento y apoyo a los compañeros de estas instituciones. En ese sentido, hemos reclamado una intervención del equipo de atención a la víctima que ya está reuniéndose con los compañeros. Ante las Fiscalías presentamos, como organización, la denuncia por los actos de violencia hacia crxs (compañeros) y familiares contra personas que han actuado intimidando, amenazando y provocando daños en edificios públicos y en particular en domicilios de crxs” sostuvo.

También detalló una serie de acciones que se vienen llevando adelante y expuso algunas situaciones que se viven dentro del gremio respecto a las internas que hay.

Mantenemos contacto permanente durante las 24 horas del día para actuar ante cualquier demanda o situación.

Venimos sosteniendo los reclamos por las mejores condiciones en todas las instituciones y en particular en las afectadas, y hemos logrado la creación de cargos reclamados por distintas escuelas.

La conducción Multicolor de la Seccional Capital, sin embargo, con sus intervenciones rompe vínculos internos en las escuelas entre los compañeros con sus comunidades y además transformó una Jornada Institucional en una Unificada y esa Unificada en Asamblea, y lo hizo para hacer votar un Paro (sin facultades estatutarias para hacerlo) por un pliego ya debatido en Aten: Salario; Jubilaciones; contra el Diseño Curricular de Media, al que llaman “reforma educativa”; contra la actualización del Diseño Curricular de Nivel Inicial; contra el documento de Inclusión, documento de Inclusión que se está discutiendo y que aún no existe; y por la Infraestructura, por lo que paramos la semana pasada.

Por último, pusieron lo que pasó en los Jardines y que todos conocemos haciendo un aprovechamiento de la dolorosa situación que atraviesan niños y familias, ratificando su política de utilización demagógica de las crisis.

Su único objetivo es imponer un programa que ya ha perdido en Asambleas anteriores y así profundizar su diferencia con las otras seccionales y la CDP.

No hay un solo gesto o demostración de tener alguna intensión de aportar a la Unidad y de resolver los temas que nos preocupan a todos discutiendo fraternalmente.

Esta no es la forma de cuidar ni de respetar lo que están pasando. Aprovechan la ocasión para hacer cánticos en nuestra contra, demonizándonos más que al gobierno, mintiendo, tergiversando los hechos y descalificando todo iniciativa que no sea de ellos.

El martes, con la excusa de reclamar por los Jardines, vuelven a convocar una acción por fuera de Aten y con solo ver las convocatorias que circulan podemos ver que no proviene de Aten sino del FIT (frente electoral que integran los partidos de la Multicolor: PO, IS, PTS y MST).

A poco más de dos semanas de lo ocurrido, si hay alguna respuesta no es por lo hecho o dicho por la conducción de la Seccional Capital, sino por la batería de acciones políticas, sindicales y judiciales que venimos llevando adelante desde la CDP y de las Vocalías Gremiales.

Planteadas así las cosas, pareciera que no es un problema de falta de voluntad nuestra, sino de la parte que no reconoce las resoluciones democráticas de Aten; que no han sido elegidos para representar a todos los docentes de la provincia y que su modelo sindical no ayuda a resolver nuestros problemas y como si esto fuera poco, hace una utilización partidaria de lo que nos pasa. Digo entonces, que hay que ver quién nos cuida y respeta y quién nos expone y utiliza”.