Desde Seguridad Interior indicaron que el personal policial es escaso y no alcanza a cubrir a toda la ciudad

En las últimas horas, se ha visto una gran cantidad de gente que decide vacacionar o hacer una escapada a San Martín de los Andes. Sumado a toda la población que hay en la ciudad, el tránsito comienza a ser pesado y se ven varios infractores por las calles del centro y en cercanías. Foto: Federico Soto – RSM

RSM Radio dialogó el lunes con el comisario inspector Cristian Sáez, director de Seguridad Interior Junín de los Andes, que manifestó la alegría e importancia del nuevo departamento para la División Tránsito de la Policía local que se está construyendo en Chacra 32, pero no olvidó que el personal es escaso y no alcanza para cubrir toda la ciudad.

«Es sumamente importante la construcción de este edificio, el personal va a seguir siendo el mismo, pero quizás la prestación mejore», inició. También comentó que no está definida la fecha de entrega del edificio, aunque se animó a declarar que la fecha pactada es en fines de junio o primera semana de julio.

A su vez, remarcó que se viene trabajando en el operativo de controles que se desarrollará durante la temporada invernal. «Nos venimos preparando de la mejor manera, con los efectivos avocados a la ciudad, sabemos que vamos a tener un buen ingreso de turistas», aclaró.

En cuanto al personal que compone la división, resaltó que es escaso y que no logran cubrir todas las áreas de nuestra localidad. En este sentido, remarcó que “a diario se realizan patrullajes para controlar si hay algún conductor mal estacionado o realizando maniobras no permitidas, en esos casos, se procede a labrar infracciones a conductores que no cumplan con las normas de tránsito”. Cabe destacar que el personal de tránsito parecería haber quedado corto respecto al crecimiento del parque automotor. «Las infracciones de tránsito no son responsabilidad de la policía únicamente», continuó.

Respecto a las estafas virtuales, conocidas en nuestra localidad, mencionó que es una modalidad que viene hace tiempo y que recomiendan el chequeo a la hora de recibir un llamado telefónico y no atender llamados desconocidos.