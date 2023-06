Autoridades de la Escuela 86 preocupadas por la situación de precariedad: “Está funcionando solo por la voluntad de docentes y familiares”

El pasado lunes, la caldera de la Escuela 86 de San Martín de los Andes se volvió a apagar por un problema de presión de agua, esto derivó en la suspensión de clases del día martes en el turno mañana y luego de la puesta en marcha, se reanudaron por la tarde.

La directora de la institución, Soledad Mora, dialogó con RSM Radio y comentó como se vivió la situación y aclaró algunos puntos que atraviesa el establecimiento. «Nuestra escuela sufre dificultades edilicias, no solo por mantenimiento escolar, sino en la necesidad de obras de infraestructura», comenzó. Cabe destacar que no se puede utilizar el edificio histórico y no cuentan con comedor, además de concentrar a toda la escuela en edificio central de material. Para agregar, quinto grado cursa en un contenedor que no está en óptimas condiciones.

La directora mencionó que volverán a reunirse con familiares de los alumnos para dialogar acerca del estado del tráiler en el que cursan los niños y niñas de diez años. El mismo tiene una rajadura en el piso, gotea y en verano se sufre el calor, mientras que en invierno, se padece el frío. «En este panorama, la escuela está funcionando sólo por voluntad de docentes y familiares», declaró. Si bien el espacio cuenta con un sistema de frío calor, deben evaluar las condiciones climáticas de antemano porque no puede permanecer encendido durante todo el día. Mientras tanto, las filtraciones de agua están a la vista y ya han recibido la visita para repararlo, pero con las últimas lluvias volvieron a aparecer.

Respecto al edificio histórico, se sabe que preventivamente está inhabilitado y desde el año pasado que se busca que un ingeniero civil o alguien de infraestructura escolar se acerque al establecimiento para poder enviar los informes de la situación actual de la escuela. «Tiene fallas en la estructura, está teniendo una caída hacia un lado, la madera no está en las mejores condiciones y en este momento está muy húmedo y hace poco tuvimos una plaga de ratas», aclaró. Lo cierto es que esta situación se vive hace tiempo y tiene comprometida una obra de ampliación de aguas y cocina comedor.

En diciembre, el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo se había comprometido en la mesa técnica de ese mes a trabajar en la solución. El proyecto actualmente se encuentra en la etapa ejecutiva, aún no ha pasado la etapa de los planos, generando una alerta en toda la comunidad de la Escuela 86. «No están sucediendo las acciones para que nuestra escuela reciba la ampliación, tememos permanecer todo este año en el mismo estado y que se repita el año que viene», continuó.

Cabe recordar que luego la pandemia, estuvo cerrada seis meses por una obra de instalación de radiadores y caldera y reparación de la cañería de gas. Como otros establecimientos, tuvo que funcionar en otros espacios que no son los propios. Asimismo, en este año comenzaron las clases una semana más tarde por algunos problemas y obras sin terminar en el establecimiento. «No hemos encontrado las respuestas concretas de tiempos, plazos, monto de la inversión, etc.», culminó.