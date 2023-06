La Agrupación Libertad de JxC apoyan a Bullrich y repudian sumar a Schiaretti al espacio

En medio de las internas que tiene el espacio de Juntos por el Cambio, no solo a nivel país, sino también en la provincia de Neuquén, la Agrupación Libertad, de Juntos por el Cambio, se expresaron en contra de sumar al gobernador cordobés y apoyaron a Patricia Bullrich, como precandidata a presidente, buscando ganarle en las PASO al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

“No pertenezco ni voy a pertenecer a Juntos por el Cambio”, así lo afirmó esta mañana el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, sobre la chance de darle el gusto a Larreta de sumarse el espacio opositor.

Desde Neuquén, en un comunicado que lleva las firmas de Jorge Taylor y Carolina Rambeaud, repudiaron la incorporación que quería hacer Larreta. Además, dejaron en claro que no se oponen a una ampliación del espacio, siempre y cuando ésta mantenga los valores y las ideologías que llevaron a fundar la coalición.

“En nuestro carácter de integrantes y referentes de la AGRUPACIÓN LIBERTAD de Juntos por el Cambio de la provincia del Neuquén y en el marco de nuestro apoyo a Patricia Bullrich como precandidata a presidente de la Nación, declaramos nuestro acompañamiento irrestricto a los candidatos de Juntos por el Cambio de la provincia de Córdoba y manifestamos nuestro repudio y oposición a la incorporación del actual gobernador de esa provincia a nuestra coalición con el claro objetivo de destruir el esfuerzo de Luis Juez y de todo su equipo y desgastar la esperanza de cambio de la mayoría del pueblo cordobés.

Juntos por el Cambio es una coalición heterogénea, conformada por integrantes que tienen distintas miradas, pero con raíces profundamente republicanas que cohesionan a quienes la conformamos.

Con la misma firmeza y convicción que en otras oportunidades nos oponemos a esta propuesta de abandono de la coherencia política donde se anteponen las conveniencias electoralistas de corto plazo, práctica ésta que en nuestra provincia hemos sufrido recientemente. Ningún resultado electoral justifica traicionar el contrato tácito que tenemos con nuestros votantes y la identidad de nuestro espacio. No nos oponemos a la ampliación de la coalición, pero esta debe mantener la cohesión ideológica, el ideario republicano y los valores que la fundaron. Sumar no siempre es crecer, si esa suma implica abandonar lo que se defiende. La ampliación de nuestro espacio se dará en base al apoyo ciudadano que podamos lograr, no en función de acuerdos de cúpulas partidarias que privilegian el status quo en detrimento de un proyecto y programa claro de gobierno para ofrecer a la ciudadanía argentina.

En Córdoba ahora, como en Neuquén en su momento, decimos NO al oportunismo electoral. Cambiemos de verdad.

SOMOS EL CAMBIO O NO SOMOS NADA”.

Jorge Taylor. Carolina Rambeaud.