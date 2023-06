Ruta Nacional 237: volvían a Mendoza cuando volcaron cerca de Picún Leufú

El incidente vial tuvo lugar en inmediaciones a la localidad de Picún Leufú, cuando una familia de turistas oriundos de la provincia de Mendoza, volvían a su hogar tras unas vacaciones en la cordillera. Las cuatro personas que viajaban en el auto fueron trasladadas al hospital local para realizarles exámenes médicos de rigor y descartar heridas de consideración.

Minutos después de las 10 de la mañana de este lunes, la conductora de un Citroën Xsara que circulaba por la Ruta Nacional 237, al llegar a la altura del kilómetro 1.365, por motivos que se tratan de establecer, mordió la banquina y perdió el control del auto.

“Al intentar regresar a la calzada perdió completamente la estabilidad y derrapó”, informó el comisario José Cerda. Pese a que la mujer intentó estabilizar el automóvil, éste se cruzó de carril y terminó frenando al costado de la vía, volcado sobre un costado. “Al no alcanzar a dar tumbos no hubo que lamentar mayores daños y nos da a entender que no venía a alta velocidad”, detalló.

Las cuatro personas que viajaban en el auto pudieron salir por sus propios medios y pidieron ayuda a los demás automovilistas que circulaban por la traza, por lo que rápidamente llegó al lugar personal policial, médico del hospital local y de Bomberos Voluntarios.

“Aunque no presentaban heridas de consideración, se los traslado al nosocomio para que les realicen estudios de mayor complejidad y descartar heridas internas”, explicó el comisario Cerda e indicó que se tratan de establecer las circunstancias en que se produjo el siniestro vial y que, por el momento, no descartan la participación de otro vehículo.

“Pudimos volver a estabilizar el auto, llevamos a cabo todas las tareas de rigor. Lo importante es que los daños fueron solo materiales y no tuvimos que lamentar víctimas fatales”, aseveró.