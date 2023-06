Fernando Méndez remarcó la falta de presupuesto en el área de Deportes

Luego de una reunión que se realizó el lunes pasado para determinar que localidades disputarán de los “Neuquén Juega 2023”, San Martín de los Andes decidió participar en esta edición, pese a presentar un panorama complicado respecto a la situación económica. Cabe destacar que los gastos son elevados debido a la gran cantidad de chicos y chicas que integran las distintas escuelas municipales y clubes, aunque el año pasado no hubo mayores inconvenientes.

Fernando Méndez (Foto: RSM)

El secretario de Deportes de nuestra localidad, Fernando Méndez, dialogó en RSM Radio y brindó detalles acerca de la situación en la que se encuentra el área al día de hoy. «No hay presupuesto. Es complicado llevarlo adelante sin tenerlo previsto», detalló.

Además, declaró que las instancias locales deben solventarse con dinero del municipio y que si hubiera sido contemplado antes, todo sería más fácil de planificar. De todas maneras, San Martín de los Andes va a estar presente en la edición de los Neuquén Juega 2023. «Tuvimos una reunión para diagramar cómo podemos hacer para achicar presupuesto» remarcó.

Asimismo, informó que Junín de los Andes y Las Coloradas decidieron no formar parte del evento durante este año, mientras que Villa La Angostura y Aluminé aún no lo tienen definido. “La situación es compleja para todos los partidos que componen la provincia de Neuquén, con algunas excepciones”, indicó Méndez. Como se decidió realizar el evento sin aquellos que decidieron no adherirse “van a ser unos juegos especiales, pero lo vamos a sacar adelante», agregó.

Respecto a las cuestiones que demandan mayor inversión, habló sobre el tema de las viandas, que tienen un costo de $2.000 por integrante y que generalmente se estima un monto de 70 participantes en las disciplinas más concurridas. «Un zonal de fútbol reúne entre 60 y 70 chicos», enfatizó. En cuanto a los alojamientos, destacó la posibilidad de no hacerlos y programar viajes que sean de ida y vuelta en un mismo día. «Podemos no hacer alojamientos, pero nos quedan los traslados», remarcó.

Por último, aclaró que nuestra ciudad es la que más participantes llevó a la edición del año pasado en toda la provincia y que fue financiado por la Municipalidad de San Martín de los Andes, algo que resulta imposible para este 2023. «El año pasado financiamos nosotros, este año resulta imposible», y cerró con la posibilidad de que provincia pague los costos este año. «Este año lo tiene que financiar Neuquén, nosotros no estamos con espalda si surge algún imprevisto», culminó.